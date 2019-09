Living Suavinex Milano: dal 1 al 7 ottobre un ciclo di incontri con gli esperti sul tema dell’allattamento sostenibile

In occasione della Settimana Mondiale per l’Allattamento, Suavinex organizza presso il proprio centro di via Solari 11 a Milano un ciclo di cinque incontri con i professionisti con un duplice obiettivo: indirizzare la neo mamma ad un allattamento sostenibile e favorire la crescita culturale in tutte le tipologie di famiglia contemporanea su un tema estremamente attuale.

Il processo dell’allattamento ha bisogno del sostegno e della consapevolezza di entrambi i genitori, del resto della famiglia e, più in generale, di tutta la comunità.

Partendo da questa esigenza, Living Suavinex Milano, il centro polifunzionale di via Solari 11 a Milano che accompagna la famiglia in tutte le fasi della crescita, propone un ciclo di conversazioni che si rivolge, non solo alle future e neo mamme, ma a tutti i soggetti interessati a questo tema.

Gli obiettivi del ciclo di incontri che si terranno dal 1 al 7 ottobre, in concomitanza con la Settimana Mondiale dell’Allattamento, sono molteplici: consentire alle mamme e a tutta la comunità famigliare di prepararsi a questo importante percorso chiarendo eventuali dubbi; conoscere tutte le modalità di allattamento anche quando, per esempio, per motivi di forza maggiore (lavoro o salute) la mamma si deve allontanare e, non ultimo, comprendere come fornire il proprio sostegno in questa fase cruciale nella crescita dei figli.

Il concept degli incontri è fondato sul dialogo e sul confronto. L’obiettivo è infatti non solo fare informazione e formazione, ma anche creare occasioni di scambio sulla pratica dell’allattamento in uno spazio protetto, dove sentirsi liberi di chiedere, riflettere, aprirsi e ascoltare.

Parallelamente agli incontri, ogni giorno dalle 12,30 alle 15,00 sarà possibile pranzare in un tavolo condiviso, occasione privilegiata per parlare di allattamento, condividere gioie, emozioni e difficoltà.

Per chi non riuscisse a partecipare, sarà possibile seguire le dirette degli incontri sulla pagina Instagram Suavinex Italia, rivolgere le proprie domande nei commenti del post relativo all’incontro di interesse sulla fanpage Suavinex Italia oppure inviare le proprie domande alla mail livingsuavinexmilano@suavinex.com.

È importante inoltrare le domande prima dell’inizio dell’incontro. Se invece si preferisce intervenire sulla pagina Instagram si potranno indirizzare le domande commentando in diretta nelle stories.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:

Gli incontri:

Martedì 1 Ottobre ore 10,30

UN AIUTO DAL MONDO DELLA PUERICULTURA LEGGERA

Conversazione con la Product Specialist Suavinex Italia Susanna Rossi

Martedì 1 Ottobre ore 13

ALIMENTAZIONE E ALLATTAMENTO

Conversazione a cura della nutrizionista Maria Chiara Villa

Mercoledì 2 Ottobre ore 18

I SENSI DI COLPA DI UNA MAMMA, come lasciarli tutti alle spalle.

Conversazione con le psicologhe Valeria Brazzoduro e Alessandra Bianchetti

Venerdì 4 Ottobre ore 10

PREPARARSI ALL’ALLATTAMENTO

Conversazione con l’Ostetrica Maria Chiara Alvisi

Venerdì 4 Ottobre ore 12

ALLATTAMENTO E LAVORO

Conversazione a cura dell’Avv. Laura Citroni

Lunedì 7 Ottobre ore 11

SONO STANCA E NESSUNO SE NE ACCORGE, COME CHIEDERE AIUTO?

LA VEDO STANCA MA NON CHIEDE AIUTO, COME FARLO SENZA TRASFORMARE TUTTO IN UNA DISCUSSIONE?

Conversazione con i conselour Fabrizio Carbonara e Marianna Toia

Gli incontri sono gratuiti su prenotazione alla mail: livingsuavinexmilano@suavinex.com

Per informazioni:

Vania Saponaro

vsaponaro@suavinex.com

Suavinex (www.suavinex.com) marchio leader in Spagna nel settore della puericultura leggera dal 1983, fornisce la gamma più innovativa e completa di soluzioni pensate per garantire il benessere sia dei bambini che dei genitori: supporto all’allattamento artificiale, suzione e dentizione, elementi di sterilizzazione e pulizia utensili e accessori di alta gamma all’insegna della massima qualità e sicurezza. Suavinex è presente in 20 Paesi a livello internazionale.