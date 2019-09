Leolandia: al via “Puliamo il MiniMondo” con i volontari di Legambiente

Chi ha detto: “prima il dovere e poi il piacere”? A Leolandia, il regno della magia alle porte di Milano, gioco e divertimento sono spesso l’occasione per imparare tante cose nuove e riflettere su temi importanti. È il caso di “Puliamo il MiniMondo” l’iniziativa a misura di bambini organizzata da Leolandia in collaborazione con Legambiente e con il patrocinio della Commissione Europea, per sensibilizzare i piccoli sulla salvaguardia del Pianeta.

Giunto alla IX edizione, l’evento si svolgerà sabato 14 settembre, una settimana prima di “Clean Up the World” – appuntamento di respiro globale noto in Italia come “Puliamo il Mondo” – e anche quest’anno sarà dedicato al tema della tutela dei mari dall’inquinamento da plastica. Armati di coloratissimi retini da pesca, guanti e sacchetti per la raccolta differenziata, come dei veri e propri “mini volontari ambientali” centinaia di bambini provenienti dalle scuole del territorio, affiancati dai visitatori del parco, si lanceranno in una pacifica e divertentissima lotta… all’ultimo rifiuto!

Teatro di “Puliamo il MiniMondo” sarà la Minitalia, il nucleo storico di Leolandia che riproduce perfettamente la nostra Penisola e i mari che la circondano; per l’occasione i litorali e le acque del “Bel Paese” saranno letteralmente “invasi” di rifiuti di diverse tipologie, tra cui vetro, legno, carta, metalli e, soprattutto, plastica: una simulazione purtroppo vicina alla realtà. Divisi in squadre, i bambini si divertiranno a pescare i rifiuti e smistarli in base ai criteri della raccolta differenziata, sotto la guida esperta dei volontari di Legambiente che spiegheranno, passo dopo passo, le semplici ma importantissime regole da seguire ogni giorno per prevenire la dispersione della plastica nei mari. Il tutto arricchito da attività ludiche e laboratori, per imparare l’arte del riciclo con un tocco di creatività!

A rendere ancora più speciale la giornata ci penserà Cristina d’Avena, che incontrerà i suoi fan alle 15:30 per un divertente momento di animazione, seguito alle 17:30 da una vera e propria esibizione live con un irresistibile mix delle sue sigle più celebri di ieri e di oggi.

“Puliamo il MiniMondo” rappresenta solo un esempio dell’impegno quotidiano di Leolandia a tutela dell’ambiente: già nel 2014, il parco è stato tra le prime realtà a eliminare la plastica monouso nell’ambito della ristorazione, introducendo stoviglie in materiale biodegradabile e compostabile, e ha adottato 21 compattatori di bottigliette PET per promuovere il riciclo corretto della plastica. Sempre in ottica di recupero dei materiali, Leolandia ha realizzato la pavimentazione antitrauma di alcune aree gioco in pneumatici fuori uso (PFU) e impiega esclusivamente carta riciclata e certificata. L’approvvigionamento energetico del parco è inoltre garantito dall’utilizzo di fonti rinnovabili, a cominciare da un impianto fotovoltaico di ultima generazione installato nell’area parcheggio.

Leolandia è il parco più amato d’Italia, al 1° posto nella classifica di TripAdvisor e l’unico parco italiano tra i 15 più apprezzati nel mondo. Immerso in un grande parco verde a 30 minuti da Milano, con diverse aree tematiche e tantissime attrazioni adatte a tutte le età, Leolandia è la meta ideale per trascorrere una giornata di divertimento in famiglia e il luogo dove i sogni dei bambini prendono vita. I piccoli potranno incontrare dal vivo i PJ Masks – Superpigiamini i supereroi mascherati più amati dai bambini, fare il giro del parco a bordo degli scintillanti vagoni blu del Trenino Thomas, divertirsi con la nuova area dei simpatici Masha e Orso e i personaggi della serie animata di successo a livello mondiale Miraculous™, le storie di Ladybug e Chat Noir, e assistere all’esclusivo mini-live show con protagonisti Bing e Flop, gli amatissimi personaggi della pluripremiata serie tv popolarissima tra i più piccoli. A far vivere grandi emozioni, gli originali spettacoli con ballerini e acrobati internazionali e ancora tante avventure da vivere tra pirati e cowboy, animazioni itineranti e giostre dove scatenarsi su spericolati vascelli pirata, pazzi trenini del west, adrenalinici cannoni e incredibili macchine volanti. Per gli amanti delle scoperte, si possono inoltre visitare la fattoria e la storica Minitalia, per un viaggio sulla nostra penisola tra 160 monumenti in miniatura perfettamente riprodotti. Su leolandia.it prima si acquista, meno si spende!