Gina Lollobrigida: “Le ragazze devono imparare a difendersi”

Miss Italia sì o no? Serafico show nazionalpopolare o trappola per perpetuare il modello di bella statuina? Su questo tema – scrive “La Stampa” – si fa un gran parlare, ma nessuno sembra accorgersi che la presenza femminile nel dibattito politico è quasi scomparsa. Dacia Maraini fa sentire la sua voce per il ritorno delle miss in Rai e non per la scomparsa delle donne politiche. Intervistata da Maria Corbi, la famosa attrice, miss nel 1947, aggiunge: “Il talento delle donne disturba i maschi, basta guardare la politica. La parità è ancora lontanissima. Alle ragazze (la Lollo sarà la madrina della serata del 6 settembre) dirò che devono imparare a difendersi e a essere indipendenti”. E poi: “Dacia Maraini ha le sue ragioni, io le mie. Sbagliato pretendere il pensiero unico quando si tratta di donne. Vanno invece pretese pari opportunità, pari accesso al potere e rispetto”.