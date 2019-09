Elodie: continua inarrestabile il suo successo, il singolo ‘Margarita’ al n°1 in radio

È un’estate ricca di soddisfazioni quella che sta vivendo Elodie, che continua a collezionare un successo dopo l’altro e si conferma come una delle voci più interessanti e versatili del panorama musicale contemporaneo. “MARGARITA”, il travolgente singolo che la vede collaborare con il rapper Marracash, conquista il podio al #1 dell’Airplay radiofonico, certificandosi come uno dei singoli più apprezzati dagli ascoltatori.

Tre brani in Top50 su Earone:

“MARGARITA”

“FRIDAY NIGHT” di Burak Yeter

“PENSARE MALE” dei The Kolors con Elodie

Elodie è l’artista italiana a vantare il maggior numero di singoli presenti all’interno della Top 50 delle canzoni più trasmesse in radio stilata da EarOne: “MARGARITA” (#1), che ha ottenuto oltre 15 milioni di stream su Spotify (più di 250 mila al giorno) collocandosi al sesto posto nella Top 10 stilata dalla piattaforma, “PENSARE MALE” (#43), il coinvolgente singolo dei The Kolors, certificato disco di platino, impreziosito dalla voce sensuale della cantante, che ad oggi ha collezionato 15 milioni di stream su Spotify e oltre 24 milioni di visualizzazioni su YouTube, e “FRIDAY NIGHT” (#21 nella classifica generale e #1 in quella dedicata agli indipendenti) di Burak Yeter, dj e produttore di fama internazionale che ha scelto il timbro riconoscibilissimo e particolare di Elodie per valorizzare al meglio una canzone che sta progressivamente scalando le classifiche.

“MARGARITA”, certificato disco di platino, è da settimane tra le hit estive più trasmesse dalle radio italiane e occupa saldamente la Top 10 delle classifiche FIMI/GfK, Apple e iTunes. Il brano è un cocktail perfetto di seduzione e divertimento che racconta la parte più leggera e spensierata di un sentimento sfuggente. Il videoclip, che prende fortemente ispirazione dalle produzioni degli anni 2000, ha ottenuto oltre 30 milioni di visualizzazioni su YouTube, conquistando la sesta posizione nella Top10 dei video più cliccati sulla piattaforma.

Ancora una volta Elodie, oltre due milioni di ascoltatori al mese su Spotify, a distanza di un anno da “Nero Bali” (feat. Michele Bravi e Gué Pequeno), straordinario successo e doppio disco di platino, dimostra di essere una delle cantanti più apprezzate, ascoltate e seguite.

