David Garrett : ritorna in Italia per celebrare i suoi 10 anni di crossover

David Garrett è attualmente impegnato con “UNLIMITED – GREATEST HITS – LIVE”, un nuovo tour mondiale con cui celebra i suoi dieci anni di crossover con i suoi fan. Rispondendo al richiamo della sua sempre crescente fan-base italiana, Garrett farà ritorno nel nostro paese a breve con il suo spettacolare programma crossover. Garrett si esibirà il 15 settembre nella straordinaria cornice dell’Arena di Verona il 17 nella splendida Reggia di Caserta, data già sold out in prevendita.

Sin dagli esordi della sua carriera, David Garrett non ha mai permesso ai limiti dei vari generi musicali di contenerlo. Pertanto “UNLIMITED” è ben più del titolo di un tour: è la sua filosofia di vita. Chiunque conosca David Garrett sa che la sua creatività non ha limiti. Grazie alla sua passione per la musica, è riuscito a creare un pubblico totalmente nuovo non solo per il crossover, ma anche e per la musica classica. Con le sue interpretazioni inebrianti di successi rock come “Purple Rain” o “Smells Like Teen Spirit”, i suoi struggenti adattamenti di inni come “Nothing Else Matters” o “November Rain”, la sua interpretazione di brani pop celebri in tutto il mondo, come “Viva la vida” o “Hey Jude”, e i suoi arrangiamenti di melodie classiche come la “Sinfonia n. 5″ di Beethoven o “Clair de Lune” di Debussy, Garrett sa ammaliare folle positivamente estatiche, che spesso balzano in piedi applaudendo e danzando in modo sfrenato.

“Con UNLIMITED – GREATEST HITS – LIVE 2019”, ora più che mai, voglio accompagnare i miei fan in un emozionante viaggio musicale” afferma David Garrett. “Insieme alla mia band, ai miei amici e ai miei fan, voglio celebrare la musica e gli ultimi dieci anni.”

Per più di dieci anni di carriera crossover internazionale, David Garrett ha continuato a superare se stesso. Non da ultimo, con il suo tour “EXPLOSIVE LIVE”, che ha venduto più di 400.000 biglietti in venti paesi. Un Paganini pop, un Jimi Hendrix violinista, David Garrett è il “Violinista del Diavolo” dei nostri giorni, una superstar internazionale in grado di offuscare i confini tra Mozart e Metallica. Osannato per essere stato il pioniere del crossover contemporaneo e per il suo modo di suonare eccezionalmente virtuoso, David è perfettamente a suo agio nell’eseguire dalle più complesse composizioni classiche con i migliori direttori d’orchestra e orchestre del mondo, ai successi rock più apprezzati dal pubblico degli stati. Ammirato da milioni of fans in tutto il mondo, David Garrett ha già venduto milioni di biglietti e vinto 24 dischi d’oro e 16 di platino in ogni angolo del mondo: da Hong Kong alla Germania, dal Messico a Taiwan, Brasile e molti altri ancora. Sa combinare il carisma di una rock star con il virtuosismo innato solo ai migliori strumentalisti dei nostri giorni.

Non perderti una serata elettrizzante con David Garrett & his band! Con “UNLIMITED – GREATEST HITS – LIVE” assisterai a un programma di crossover irripetibile, ai migliori brani hard rock in assoluto, oltre a struggenti ballate e, naturalmente, un po’ di magnifica musica classica.

David Garrett & his band – “UNLIMITED – GREATEST HITS – LIVE” World Tour 2019.

15 settembre 2019 Verona – Arena di Verona

ORE 21.15 Doors opening: 19.30

Non è consentito l’accesso ai bambini di età inferiore ai quattro anni (0-3 anni).

I bambini con 4 anni compiuti fino a 5 anni hanno diritto all’accesso, ma non pagano il biglietto se stanno seduti in braccio ad un adulto non occupando una poltroncina.

I bambini con 6 anni compiuti pagano il prezzo del biglietto intero.

17 settembre 2019 Caserta – Reggia di Caserta

Ore 19.30

