Rocco Hunt: “Libertà”

A 4 anni dall’ultimo album, ROCCO HUNT torna il 30 agosto con “LIBERTÀ” (Sony Music Italy), il nuovo disco d’inediti già disponibile in pre-save, pre-order e pre-add, al link https://SMI.lnk.to/LRH.

Di seguito la tracklist e i protagonisti delle collaborazioni presenti nel disco:

Mai Più feat. ACHILLE LAURO

Nun se ne va

Ti Volevo Dedicare feat. J-AX & BOOMDABASH

Maledetto Sud feat. CLEMENTINO

Street Life

Nisciun’ feat. GEOLIER

Buonanotte Amò

Se tornerai feat. NEFFA

Discofunk

Nun me vuò bene cchiù

Libertà

Grande Bugia

Nun è giusto

Bonus Track:

Benvenuti in Italy

Cuore Rotto (Nfam’ version) feat. GEMITAIZ & SPERANZA

Ngopp’ a Luna feat. NICOLA SICILIANO

Il 30 agosto partirà da Napoli l’instore tour, durante il quale l’artista attraverserà l’Italia per firmare le copie di “LIBERTÀ” ai fan. Queste tutte le date a oggi confermate:

Venerdì 30 agosto

ore 18.00 – La Feltrinelli Stazione Centrale – Piazza Garibaldi – Napoli

Sabato 31 agosto

ore 18.00 – Mondadori Bookstore – V.le Mellussi 160/162 – Benevento

Domenica 1 settembre

ore 18.00 – C.C. Maximall – Via Pacinotti snc – Pontecagnano Faiano (SA)

Lunedì 2 settembre

ore 15.00 – Mondadori Bookstore – Corso Cavour, 132 – Andria (BAT)

ore 18.00 – La Feltrinelli – Via Melo, 119 – Bari

Martedì 3 settembre

ore 18.00 – La Feltrinelli – Via Camillo Benso Conte di Cavour, 133 – Palermo

Mercoledì 4 settembre

ore 18.00 – C.C. Centro Sicilia – Strada Provinciale, 54 – Misterbianco (CT)

Giovedì 5 settembre

ore 18.00 – C.C. Maregrosso – Via Maregrosso, 21 – Messina

Venerdì 6 settembre

ore 18.00 – C.C. Campania – Località Aurno, 1 – Marcianise (CE)

Sabato 7 settembre

Ore 18.00 – La Feltrinelli – Corso Mazzini, 86 – Cosenza

Domenica 8 settembre

ore 18.00 – C.C. Le Grange – Strada Statale Casilina – Piedimonte San Germano (FR)

Lunedì 9 settembre

ore 18.00 – La Feltrinelli – Stazione Di Porta Nuova – Torino

Martedì 10 settembre

ore 15.00 – Mondadori Megastore – Via M. D’Azeglio, 34/A – Bologna

ore 18.00 – Galleria del Disco – Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella – Firenze

Mercoledì 11 settembre

ore 17.30 – Discoteca Laziale – Via Mamiani, 62 – Roma

Giovedì 12 settembre

ore 15.00 – Varese Dischi – Galleria Manzoni, 3 – Varese

ore 18.00 – Mondadori Megastore – Piazza Duomo, 1 – Milano

“LIBERTÀ” segna un grande ritorno alle origini del rapper, che con questo album sale di nuovo sul ring dell’urban italiano.