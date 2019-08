Lago Ceresio: progetto Cipais

Approvato da Regione Lombardia l’accordo di collaborazione con l’Autorita’ Lacuale Ceresio Piano e Ghirla e il Comune di Brusimpiano per la riqualificazione di un tratto di sponda del Lago Ceresio, in provincia di Varese, sulla base di un progetto definito nell’ambito della Commissione per la Protezione delle acque italo-svizzere – Cipais.

Regione Lombardia, Autorita’ lacuale Ceresio Piano e Ghirla e Comune di Brusimpiano collaboreranno per la realizzazione di un intervento di valorizzazione della riva, che sara’ completato nel 2020, con la progettazione definitiva e la realizzazione delle opere.

Il costo complessivo delle attivita’ previste dall’accordo ammonta a 626.100 euro, il contributo regionale e’

pari a 550.000 euro (150.000 euro nel 2019 e 400.000 nel 2020).

“Un altro fatto concreto di Regione Lombardia per il territorio della provincia di Varese, affinche’ possa essere valorizzato integralmente – commenta l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo -. Il recupero e la sistemazione ambientale e turistica della sponda del Lago Ceresio a Brusimpiano, rientra infatti nelle attivita’ del nostro governo regionale volte al risanamento ambientale e al miglioramento dell’attrattivita’ turistica dei laghi, al fine di renderli ancora piu’

fruibili”.

Nell’ambito delle attivita’ in corso tra Regione Lombardia e la Commissione per la Protezione delle acque italo-svizzere, sono state approfondite alcune proposte di progetto per la riqualificazione e il miglioramento delle acque del Lago Ceresio. Il progetto si inquadra all’interno dei lavori portati avanti negli ultimi anni dalla Cipais, che, oltre a proseguire studi e ricerche sulla qualita’ degli ambienti lacustri del Lugano e del Maggiore, ha attivato una serie di iniziative per valorizzare dal punto di vista ambientale e naturalistico e fruitivo le sponde dei laghi.

Le opere che saranno realizzate nel Comune di Brusimpiano sono state individuate dopo una serie di incontri sul territorio con i Comuni rivieraschi e hanno lo scopo di migliorare la funzione ecomorfologica della fascia litorale, per consentirne la percorribilita’ e la fruizione.

Dal punto di vista ambientale, saranno effettuati interventi di miglioramento della qualita’ ecologica della riva, mediante riporto di materiale a lago, riconfigurando il profilo della sponda e aumentando l’estensione della zona litorale; saranno effettuati interventi a favore dell’ittiofauna, diversificando gli ambienti litorali e posando strutture naturali (fascine, ramaglia, ceppaie) adeguate allo scopo; saranno preservati e migliorati gli erbari macrofitici presenti e conservata o ripristinata, in alcune zone, una fascia arborea e arbustiva costituita da specie autoctone.

Dal punto di vista della fruizione, inoltre, sara’ realizzato un nuovo percorso pedonale, che ricolleghera’ e completera’ i tratti gia’ esistenti di passeggiata a lago, rendendo percorribile tutta la porzione di riva antistante il comune.