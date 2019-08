Harley-Davidson® Freedom on Tour 2019 a Pavia: arriva a Hills Race il weekend di demo-ride

Si conclude con grande successo l’H-D Freedom On Tour 2019: il road-show promosso da Harley-Davidson Italia e gestito dalle Concessionarie della rete ufficiale Harley® fa tappa a Rivanazzano Terme (Pavia) dal 30 agosto al 1° settembre per dare il via a uno dei più importanti appuntamenti di Drag Racing in Italia: la 16esima edizione di Hills Race!

Il weekend, organizzato dalla concessionaria ufficiale Harley-Davidson Pavia, è dedicato a tutti gli amanti delle due ruote che avranno la possibilità di provare una selezione di modelli della gamma Harley.

Chi vorrà approfittare dell’occasione per provare un modello della gamma Harley-Davidson® con demo ride suggestivi sulle colline dell’Oltrepò Pavese, non dovrà far altro che presentarsi al desk Harley® e prenotare un giro di prova, ovviamente gratuita. I turni, in gruppo, saranno accompagnati da apripista esperti e avranno la durata di circa mezz’ora.

A disposizione di chi vorrà guidare le nuove H-D® ci sarà anche l’abbigliamento tecnico Harley-Davidson® (caschi, giubbotti e guanti, tutti con marchio CE), per poter avere un’esperienza ancora più completa del prodotto, dello stile e del mondo Harley®.

Per effettuare le prove è infine necessario essere in possesso di patente A illimitata in corso di validità e di abbigliamento consono.

Per ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti 2019 di Harley-Davidson® e per trovare il concessionario più vicino visitare:

H-D.com

h-dimediakit.com

