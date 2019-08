L’impegno di “Iris” per la 76/ma Mostra del Cinema di Venezia

L’evento più importante della cinematografia internazionale dopo gli Oscar, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arricchisce la programmazione di “Iris” dal 28 agosto al 12 settembre, in day- time, seconda e terza serata, con “Note di Cinema” e “Live From Venezia”.

“Note di Cinema a Venezia” va in onda domenica 1 e 8 settembre, in day-time, seguito da uno speciale previsto giovedì 12, in seconda serata. Lo storico approfondimento della rete diretta da Marco Costa vede impegnata in prima linea Anna Praderio.

L’inviata del TG diretto da Clemente J. Mimun propone interviste alle tante star del Festival, tra cui la madrina Alessandra Mastronardi e i Leone d’oro alla Carriera Pedro Almodóvar e Julie Andrews. A Sharon Stone e Naomi Campbell, che ricordano Pierre Cardin. A Carolina Rosi, che rende omaggio al padre Francesco con il documentario Citizen Rosi, diretto insieme alla giornalista Mediaset Didi Gnocchi. A Stefania Sandrelli, qui in veste di ambasciatore dell’associazione Green Cross. Alla protagonista del documentario Chiara Ferragni – Unposted. A Roger Waters, storico bassista (e non solo) dei Pink Floyd, presente con il film-concerto Us + Them. A Monica Bellucci, madrina della versione integrale del film-scandalo Irreversible. E ancora, al regista Costa-Gavras, ai divi Brad Pitt, Penélope Cruz, Meryl Streep, Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Emmanuelle Seigner, Louis Garrel, Jean Dujardin, Gong Li, Gael García Bernal, Kristen Stewart, Timothée Chalamet, Johnny Depp. Ai nostri Toni Servillo, Carlo Buccirosso, Micaela Ramazzotti, Marcello Fonte, Valeria Golino, Luca Marinelli, Alessandro Gassman, Gabriele Salvatores, Claudio Santamaria, Mario Martone, Giancarlo Giannini, Gianni Amelio.

Due al giorno, dal 28 al 9 settembre, alle ore 14.30 ed in terza serata, gli appuntamenti con Pascal Vicedomini e il suo “Live From Venezia”. Il giornalista, organizzatore dei festival estivi di Ischia e Capri e del Los Angeles, Italia, da mercoledì 28 agosto a lunedì 9 settembre racconta l’evento mettendone in luce i momenti più spettacolari e glamour.

Le notti nei palazzi storici di Venezia e negli hotel di lusso sulla Laguna, infatti, sono teatro di mille eventi. Tra questi spiccano la cena di apertura sulla spiaggia dell’Hotel Excelsior, i party all’Hotel Danieli di Variety e quello al Belmond Hotel Cipriani, con il Franca Sozzani Award assegnato alla vedova di David Bowie, Iman. A Cannaregio, organizzati da Prada e Warner Bros, cena e party in onore di Almodóvar. Il Party Venice Production Bridge, sulla spiaggia, e quello della HFPA (Hollywood Foreign Press Association), a bordo piscina, entrambi all’Excelsior. Il Black & White Ball – La Fête En Tête, di Vanity Fair, nei Saloni della Scuola Grande di Santa Maria della Misericordia (ispirato al party in maschera più famoso del Ventesimo Secolo, il The Black and White Ball, dato da Truman Capote nelle sale del Plaza Hotel di New York). Una cena ufficiale al Ca’ Sagredo Hotel festeggia Lina Wertmüller e Marco Bellocchio, mentre è caccia all’invito per la serata con Chiara Ferragni: 300 invitati, a Palazzo Dona’ Giovannelli. Vincitori e vinti, infine, di nuovo sulla spiaggia dell’Excelsior, per la cena di chiusura al termine della notte dei Leoni 2019.