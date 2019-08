Comunicato chiusure Milano Serravalle SpA

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di sostituzione conduttori elettrodotto linea aerea Terna in competenza ASPI 1° Tronco di Genova, verranno effettuate le seguenti chiusure:

 Dalle ore 22:00 di Lunedì 19 Agosto alle ore 06:00 di Martedì 20 Agosto e dalle ore 22:00 di Giovedì 22 Agosto alle ore 06:00 di Venerdì 23 Agosto 2019, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) con obbligo di uscita al casello di Serravalle Scrivia (Km 84+496). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata dal casello di Serravalle Scrivia (Km 84+496) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada al casello di Vignole Borbera / Arquata Scrivia (Km 89+000).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ammodernamento dei dispositivi sicurvia, verranno effettuate le seguenti chiusure:

 Dalle ore 23:00 di Lunedì 12 Agosto alle ore 07:00 di Martedì 13 Agosto 2019, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.33 Rho-Sempione e Pero-Fiera (Km 2+620) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata Pregnana Milanese).

 Dalle ore 22:00 di Lunedì 12 Agosto alle ore 06:00 di Martedì 13 Agosto 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (Km 20+366) in uscita per Milano da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per la successiva uscita da carreggiata nord.

 Dalle ore 22:00 di Lunedì 12 Agosto fino alle ore 06:00 di Mercoledì 28 Agosto 2019, verrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (Km 20+366) in uscita per Genova da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per la successiva uscita da carreggiata nord.

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate

nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.