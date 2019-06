Ballottaggio Elezioni Novate 2019

APPARENTAMENTO TRA LE LISTE DI ALIPRANDI E DAVID

CentroDestra novatese compatto al ballottaggio

Lega, Fratelli d’Italia, Progetto in Comune, Forza Italia, Prima Novate e Novate al Centro – ovvero le coalizioni a supporto dei candidati sindaco Massimiliano Aliprandi e Luca David – annunciano di aver raggiunto un accordo di apparentamento in vista del ballottaggio.

Tutte le forze di Centrodestra, dunque, si presenteranno compatte al secondo turno elettorale del 9 Giugno, a sostegno di Aliprandi: “Abbiamo voluto dare un segnale di compattezza inequivocabile al nostro elettorato: a questo punto – commentano soddisfatti Aliprandi e David – chi si identifica negli ideali di Centrodestra, non può aver alcun dubbio sulla preferenza da esprimere”.

“Ci siamo confrontati sul Programma – prosegue Luca David – trovando una preziosa e solida convergenza sui punti fondamentali di entrambe le coalizioni. I nostri elettori sappiano che Massimiliano Aliprandi porterà avanti le istanze che abbiamo presentato in Campagna Elettorale”.

“Ringrazio pubblicamente Luca David e la sua Coalizione – conclude Massimiliano Aliprandi – per aver riposto fiducia in me: sono onorato e felicissimo. Questo apparentamento è anche una forma di rispetto verso gli elettori di Centrodestra che, con il loro voto, ci hanno mandato un messaggio inequivocabile: non vogliono altri 5 anni di Sinistra. Abbiamo il dovere di rispondere a tale messaggio, e cogliere una straordinaria occasione di cambiamento!”.