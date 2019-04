“Sixteen” – nuovo singolo di Ellie Goulding

Con “Sixteen”, il nuovo singolo scritto insieme a Raye e FRED (George Ezra, Clean Bandit), Ellie Goulding rievoca la sua gioventù da adolescente ribelle. Il motivo, prodotto da Ian Kirkpatrick (Britney Spears, Julia Michaels), FRED e Mike Wise, è caratterizzato dalla voce di Ellie, che sale con un ritmo accattivante e propulsivo.

Parlando del nuovo singolo Ellie dice: “L’età dei sedici anni è stata per me cruciale sotto molti aspetti. Questa canzone mi sta molto a cuore perché mi riporta ai giorni spericolati dell’adolescenza. Spero che ascoltando Sixteen tutti possano ricordare l’innocenza della giovinezza”.

La sua musica ha registrato 13 miliardi di stream in tutto il mondo e contemporaneamente l’ha resa sempre più popolare su Instagram. Ellie ha anche recentemente annunciato il suo coinvolgimento nello show “Our Planet” di Netflix, la nuova serie di documentari sulla natura con David Attenborough.

Ellie Goulding continua il suo lavoro con l’ONU come ambasciatrice ambientale ed è coinvolta in una serie di altre iniziative filantropiche, tra cui il Marylebone Project e la raccolta di fondi per Streets Of London.