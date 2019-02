Steven Wilson torna in Italia

STEVEN WILSON: il ritorno in Italia!

Ogni volta che tocca il suolo italiano registra il “tutto esaurito”. STEVEN WILSON è l’artista prog-rock più seguito ed amato nella nostra penisola. Il suo ultimo album “To The Bone” ha avuto ottimi feedback in tutto il mondo con la diretta conseguenza che il tour non si ferma. Dopo le due date estive (allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino e al Teatro Romano di Verona), l’ex-Porcupine Tree torna per due date nei teatri, i luoghi perfetti per esprimere tutta la sua arte: il 13 e 14 febbraio rispettivamente all’Auditorium Manzoni di Bologna e al Creberg Teatro di Bergamo.

Appuntamento imperdibile per gli amanti della musica…

Steven Wilson annuncia i dettagli del film – Home Invasion: In Concert at the Royal Albert Hall – in uscita il 2 novembre su Eagle Rock Entertainment e in edizione limitata boxset in 5LP su Caroline International il 22 marzo 2019. I preordini sono già attivi QUI. Guarda il trailer QUI. Alla fine di marzo 2018, Steven Wilson ha suonato per tre sere consecutive, tutte sold out, in una delle venue più iconiche al mondo: la Royal Albert Hall di Londra.

Arrivati alla fine di un lungo tour europeo, questi concerti sono stati il coronamento di un incredibile periodo di sette mesi iniziato con l’uscita del quinto album di Steven Wilson, To The Bone(“Il suo migliore album solista” Classic Rock 4*). Uscito nell’agosto del 2017, To The Boneè entrato in classifica al No 3 in UK e ha raggiunto le top 10 in tutta Europa.

I tre concerti alla Albert Hall hanno visto Steven e la sua band presentare le canzoni di To The Bone e molte altre dal suo ampio catalogo, regalando una esperienza visiva e sonora immersiva. Il Sun ha descritto lo spettacolo come “uno dei migliori concerti dell’anno – ed è solo marzo”.

Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall include quasi tre ore di performance. Il film concerto è composto da riprese fatte da più telecamere posizionate in ogni angolo dell’auditorium e sul palco, e il suono è stato mixato appositamente da Steven Wilson sia in surround 5.1 che stereo. È il documento perfetto di uno degli artisti più intransigenti del Regno Unito – uno che rimane “decisamente indipendente…

Informazioni

Teatro Creberg Bergamo

Via Pizzo della Presolana – Bergamo

http://www.crebergteatrobergamo.it

Biglietteria

Via Pizzo della Presolana, 24125 – Bergamo

Tel.: +39 035 34.34.34

biglietteria@crebergteatrobergamo.it

Orari di Apertura da mercoledì a sabato dalle 13.00 alle 19.00.Il giorno dello spettacolo la vendita apre 1 ora prima dell’inizio

Biglietteria on-line: www.ticketone.it Pagamento possibile attraverso le carte di credito dei circuiti Visa, Mastercad, Maestro, American Express, Diners e PayPall

Punti vendita: Fiera di Bergamo – Via Lunga Bergamo Tel. 035.3230911;MediaWorld c/o Orio Center – Tel. 035.42.11.111