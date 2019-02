Parsons Dance – Annunciata Elena D’amario a Bologna, Torino e Milano

Prosegue il lungo tour di Parsons Dance che giungerà a Milano al Teatro Nazionale CheBanca! (dall’1 al 3 marzo) per poi concludersi al Teatro Team di Bari il 5 marzo.

La compagnia è lieta di annunciare la presenza di Elena D’amario che interpreterà il leggendario brano di David Parsons “CAUGHT” nei prossimi show di Bologna, Torino e Milano.

ELENA D’AMARIO (Ballerina) nasce a Pescara. Studia danza classica, moderna, contemporanea e tip tap in diverse scuole d’Italia, tra le quali l’importante Scuola D’Arte New Step. Nel corso degli anni vince svariati festival e concorsi, tra cui il Pescara Dance Festival, l’International Expression Dance Competition nel 2008, e l’International Tip Tap Show nel 2007 e nel 2009 a Roma. Elena è apparsa in più programmi televisivi italiani, tra i quali “Oscar TV”, “I migliori anni” e “Il ballo delle debuttanti”. Ha partecipato al più popolare talent show italiano “Amici di Maria De Filippi”, che l’ha portata a vincere una borsa di studio con Parsons Dance per la stagione 2010-2011; si unisce alla compagnia nell’agosto 2011. Nel 2016 ha ricevuto una nomination per il Clive Barnes Award per la categoria Dance Excellence.

ITALIAN TOUR 2019

25 GENNAIO – CREMONA – TEATRO PONCHIELLI

26 – 27 GENNAIO – RAVENNA – TEATRO ALIGHIERI

28 GENNAIO – TRIESTE – POLITEAMA ROSSETTI

30 GENNAIO – PORTOGRUARO – TEATRO RUSSOLO

31 GENNAIO – FERRARA – TEATRO COMUNALE

1 FEBBRAIO – BERGAMO – CREBERG TEATRO BERGAMO

2 – 3 FEBBRAIO – BOLOGNA – TEATRO EUROPAUDITORIUM

5 – 6 FEBBRAIO – FOGGIA – TEATRO GIORDANO