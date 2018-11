Veronica Vitale: “Inside the Outsider”

Dal 9 novembre sarà in radio “World Travels”, il nuovo singolo di Veronica Vitale feat The Mad Stuntman Reel 2 Real (protagonista delle classifiche mondiali nel 2013 con il film “Madagascar” ed il brano “I Like to Move it”).

Il brano è tratto dal disco “Inside the Outsider” (Dino Vitola Editore Srl) che sarà disponibile dallo stesso giorno in tutti gli store digitali e uscirà anche nell’edizione speciale con il libro omonimo.

L’album, infatti, racconta il viaggio dell’artista fino ai confini del mondo e l’incontro profondo con culture e popoli diversi, dal Mediterraneo al Pacifico e ritorno, su una tavolozza di sperimentazioni sonore che partono dal pop aprendosi poi a un mondo “liquido”.

E a questo proposito Veronica Vitale ha dichiarato: «La musica ci circonda, è nel mondo e parte del mondo, per questo i miei suoni sono andata a prendermeli tutti quanti anche perché ho sempre pensato che quando un suono è vero, fa centinaia di echi. Mi piace entrare dentro le cose, e non guardarle soltanto. Io le attraverso mentre loro mi passano accanto, come fossimo liquidi, sia io che tutte le cose che ho attorno: liquide, come le note e tutti i generi musicali che in un ambiente liquido possono armonicamente coesistere. Il mio linguaggio difatti è liquido, come la società descritta da Zygmunt Bauman e richiede flessibilità, come onde, nel continuo alternarsi di soddisfazioni e delusioni, crisi e riprese. Il mio genere è Pop/Liquid Dubstep».