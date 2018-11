URGENTE!!!!⛔⛔⛔

AGGIORNAMENTO ALANO

Klimt.

Eccolo. É bellissimo quanto incasinato.

E incasinate siamo noi che ci siamo prese un impegno che non era cosa nostra prendere.

Quando cambiano i programmi e mi ritrovo in macchina con sto bestione… senza una meta…ecco lì entro in crisi.

Non andava preso.

Non dovevamo prendere questo impegno.

E così è.

Infatti mi pento.

Per la prima volta mi pento di aver aiutato un cane.

Mi pento di aver ascoltato un’amica entusiasta di prenderlo.

Non posso pensare di salvare il mondo.

Ora mi ritrovo senza stallo.

Senza una reale ed effettiva proposta di aiuto.

Senza soluzioni.

Solo un mucchio di chiamate di curiosi e “espertoni” della razza che si lustrano l’ego parlandomi dell’alano.

MA A ME DELL’ALANO NON FOTTE NULLA!!!

A ME INTERESSA IL CANE!!! NON LA SUA RAZZA!!! NON NE VOGLIO CONSIGLI SU GESTIONE E ALIMENTAZIONE!!!

Oggi Klimt all’ultimo FINALMENTE finisce in pensione. Non è altro che un box di cemento e ferro. Freddo e sterile. Ma sono felice…ho risolto uno dei 2.000 problemi.

COSA CHE MI RENDE MENO FELICE È CHE LA PENSIONE L’HO DOVUTA PRENOTARE PER UN MESE…E NON A GIORNI. COSÌ MI È STATO IMPOSTO E SINCERAMENTE NON AVEVO ALTERNATIVA.

IL COSTO È DI 300 EURO TOTALI E GIÀ DOMANI VUOLE UN ACCONTO CHE NON HO.

Detto ciò entro domani devo avere 200 euro.

150 per l’acconto e il resto per acquistare sto cazzo di PROCOX.

AIUTATEMI

E SOPRATTUTTO SE INTERESSATI ALLA SUA ADOZIONE…CHIAMATEMI.

NIENTE MESSAGGI.

KLIMT HA 9 MESI. NON SOCIALIZZATO.

POSTEPAY NUM:

5333 1710 3487 3568

INTESTATA A : EGLE PROCOPIO

C. F. PRCGLE86B62C352Q

IBAN:

IT78N360810513824472804473 0

INTESTATA A EGLE PROCOPIO

PAYPAL : egleprocopio@gmail.com