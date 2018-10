“TVB – The Very Best” – PFM

“TVB – The Very Best” è una raccolta rimasterizzata in formato Hardcoverbook in 4CD con l’art work di Guido Harari, arricchita da un libretto di 60 pagine curato da Sandro Neri, con un’intervista corale ai membri storici, i commenti esclusivi di Franz Di Cioccio e Patrick DJivas e fotografie inedite.

«Ho scelto i brani che rappresentano le evoluzioni e le sperimentazioni della band che ha fatto della poliedricità la propria bandiera. – racconta Franz di Cioccio – Mai un disco uguale al precedete, sempre alla scoperta del futuro cominciato nel 1970 e ancora tutto da scoprire».

Questa la tracklist di “TVB – The Very Best”:

CD1: 1) Introduzione (1:08); 2) Impressioni di Settembre (5:40); 3) È festa (2:47); 4) La carrozza di Hans (5:40); 5) Appena un po’ (7:38); 6) Generale (4:13); 7) Il banchetto (8:34); 8) Photos Of Ghosts (5:20); 9) Celebration (3:50); 10) Mr 9 ‘Till 5 (4:08); 11) Promenade The Puzzle (7:30); 12) La luna nuova (6:21); 13) Dolcissima Maria (4:01)

CD2: 1) The Mountain (10:44); 2) Is My Face On Straight (6:38); 3) Have Your Cake and Beat It Live (7:21); 4) Harlequin (7:48); 5) Chocolate Kings (4:39); 6) Out On The Roundabout (7:53); 7) Jet Lag (9:10); 8) Traveler (5:39); 9) I cavalieri del tavolo cubico (5:21); 10) Passpartù (4:51)

CD3: 1) Suonare suonare (4:49); 2) Si può fare (4:51); 3) Maestro della voce (5:36); 4) Come ti va (5:40); 5) Quartiere otto (5:30); 6) Chi ha paura della notte? (4:30); 7) Capitani coraggiosi (5:08); 8) 46 (4:12); 9) Un amore vero (5:32); 10) Prima che venga la sera (4:15); 11) Ieri (1:38); 12) Andare per andare Live (6:28); 13) Sei (5:58); 14) Il cavallo di legno (4:27); 15) Domani (1:58)

CD4: 1) La rivoluzione (3:55); 2) Domo Dozo (3:35); 3) La terra dell’acqua (8:17); 4) La conquista (6:28); 5) L’infanzia di Maria (7:38) – La tentazione (2:23); 6) Maria nella bottega di un falegname (3:20) – Rumori di bottega (1:28); 7) Il flauto magico – Ouverture (8:18) – Trazom (3:00) – Deoama (2:10); 8) Danza macabra (6:35) – Passeggiata di fantasmi (3:12); 9) Il regno (7:12); 10) La danza degli specchi (6:03); 11) Dalla terra alla luna (5:57)

“TVB – The Very Best” arriva dopo l’intenso tour mondiale che ha riscosso un travolgente successo dal Giappone alle Americhe passando per il Regno Unito, per poi fare tappa nel nostro paese durante tutta l’estate. Durante i concerti, oltre ai più grandi successi del suo vastissimo repertorio, PFM ha presentato anche brani tratti dal nuovo album “Emotional Tattoos” (uscito in tutto il mondo il 27 ottobre, per InsideOutMusic/SonyMusic).

La band è stata invitata, per la terza volta, a salire a bordo della “CRUISE TO THE EDGE” (CTTE) che partirà a febbraio da Tampa. PFM – Premiata Forneria Marconi è l’unico artista italiano che parteciperà all’evento insieme alle più grandi prog band del mondo, capitanate degli YES.

In occasione del quarantennale dei live “Fabrizio De André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta, PFM – Premiata Forneria Marconi, in primavera, tornerà sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De André – Anniversary”, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento.

Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”. Il primo appuntamento sarà il 12 Marzo al Teatro Europa di BOLOGNA per poi proseguire nelle principali città italiane.