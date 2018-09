Air Europa estende il servizio di streaming ai voli di corto e medio raggio

I passeggeri di voli domestici ed europei possono già visualizzare gratuitamente sui propri dispositivi serie tv, giochi, notizie e informazioni sulla destinazione.

Air Europa continua con il suo piano di modernizzazione compiendo un ulteriore passo grazie all’installazione e all’avvio del servizio di streaming sulla flotta di corto e medio raggio.

Da questa settimana infatti, all’interno dei 21 Boeing 737-800 e nella maggior parte degli 11 Embraer 195 che coprono le rotte domestiche in Spagna e quelle europee operate dalla compagnia, sarà possibile usufruire gratuitamente sui propri dispositivi di una varietà di contenuti audiovisivi, estendendo così un servizio attualmente prerogativa delle tratte transoceaniche.

Con questa introduzione, la divisione aerea del gruppo Globalia mira a offrire un servizio personalizzato per migliorare l’esperienza di volo dei propri passeggeri.

La modalità streaming permette ad Air Europa di trasmettere ai passeggeri, attraverso la rete di bordo, diversi contenuti come canali tematici, giochi, notizie e informazioni sul volo, dati relativi alla destinazione e la possibilità di prenotare tour, attività e ristoranti prima dell’arrivo.

Durante il volo di corto e medio raggio, i passeggeri potranno connettersi alla rete wifi “Air Europa On The Air” in modalità aerea ed accedere così alla home page dove selezionare l’intrattenimento desiderato da vedere attraverso il proprio dispositivo.