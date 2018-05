Martedì 8 maggio Sala Biografilm Milano (Cinema Colosseo) ci trasporterà negli anni Sessanta con MY GENERATION di David Batty in versione originale sottotitolata.

Presentato Fuori Concorso alla 74° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film è un vivo e suggestivo racconto personale attraverso la Londra del tempo, narrato dall’icona del cinema e attore premio Oscar® Sir Michael Caine.

MY GENERATION è distribuito nelle sale italiane da I Wonder Pictures nell’ambito delle I Wonder Stories, l’appuntamento mensile che porta su grande schermo i documentari più straordinari e le storie più rivelatrici.

MY GENERATION di David Batty

(Regno Unito/2017/85’)

La Londra degli anni Sessanta: l’esplosione della cultura pop, la Beatlemania, la minigonna, la fame creativa. Le barriere culturali crollano e fa la sua comparsa una generazione completamente nuova: anticonvenzionali, ribelli, pieni di energia, non fanno parte di una élite aristocratica ingessata e lontana dalla realtà. Sono i giovani della working class.

L’attore premio Oscar® Sir Michael Caine ci porta per mano nella mitica Swinging London alla riscoperta degli artisti che fecero grande quella stagione culturale, dai Beatles a Twiggy, dal fotografo David Bailey a Marianne Faithfull, dai Rolling Stones alla stilista Mary Quant, creatrice della minigonna. Per raccontare con ritmo e immagini travolgenti una stagione creativa irripetibile.

Trailer: https://youtu.be/HImnVDWjILE

CHE COS’È SALA BIOGRAFILM

Sala Biografilm nasce come estensione nel corso dell’anno di Biografilm Festival – International Celebration of Lives di Bologna, il primo festival italiano dedicato alle biografie e ai racconti di vita i cui ambiti spaziano dal cinema alla letteratura, dal documentario alla fotografia, dall’arte al teatro, alla musica.

L’obiettivo è offrire al pubblico l’opportunità di entrare a far parte di una community che ogni settimana si ritrova in Sala Bio per scoprire importanti, appassionanti, divertenti storie di vita. Rispondendo così alla richiesta di un nuovo pubblico che ama il cinema di qualità e che ha piacere di condividere esperienze e visioni in un contesto culturale coinvolgente.

Dopo il successo delle scorse edizioni che hanno visto a Milano molte serate sold out, Sala Biografilm, in collaborazione con il Cinema Colosseo, riproporrà per tutta la stagione 2017/2018 una programmazione eterogenea e di qualità che spazia dalla fiction ai documentari e che sarà densa di anteprime, eventi e incontri.

