Marcello Fonte incontra il pubblico di Anteo Palazzo del Cinema

Sabato 26 maggio MARCELLO FONTE, lo straordinario interprete dell’ultimo lavoro di Matteo Garrone, premiato come miglior interprete maschile all’ultimo Festival di Cannes, incontra il pubblico di Anteo Palazzo del Cinema al termine della proiezione delle ore 21.30.

Un’occasione unica, da non perdere!

“Da piccolo, quando ero a casa mia, pioveva sopra le lamiere. Chiudevo gli occhi e mi sembrava di sentire gli applausi. Invece adesso li apro, e quegli applausi siete voi e c’è un calore che è come una famiglia.”

Marcello Fonte

Il film: in una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l’unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l’amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere. Dopo l’ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una vendetta dall’esito inaspettato.

Biglietteria normale programmazione

Per info e acquisto biglietti: www.spaziocinema.info