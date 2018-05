AltaLuce Teatro: “Due di voi”

5 e 6 maggio

Compagnia Duchessa Rossa

Due di voi

Drammaturgia di Cinzia Brugnola e Ettore Distasio

DUE DI VOI parla del rapporto di coppia, la crisi che inevitabilmente arriva, non sappiamo perché ma arriva.

Vedremo due coppie, una più giovane che lotta per un rapporto migliore ed una più anziana con i suoi tic e le sue ossessioni che diventano grottesche.

Lo spettacolo inizia con una provocazione, lei dice a lui: “amore sto per lasciarti ma tu hai un’ora di tempo per convincermi a non farlo” , un’ora di tempo per recuperare un rapporto, un’ora di spettacolo….

IL DESIDERIO… Noi desideriamo profondamente e amiamo passionalmente…

ma quanto dura? Nei romanzi o nei film dura perché c’è un ostacolo, un impedimento, un nemico che

Impedisce la sua realizzazione.

Dunque è la distanza che crea il desiderio?

E come è possibile crearla?

Diventando consapevoli che fra gli amanti esiste un’incolmabile diversità da riscoprire

continuamente, è’ una continua ricerca e continua scoperta del mistero dell’altro…l’altro è così

vicino e così lontano.

Ma succede a volte che non abbiamo il coraggio di far emergere il nostro sé più profondo, ci

inibiamo, taciamo ,mentiamo, ci limitiamo…ed ecco che arriva la crisi.

CRISI : stato transitorio di difficoltà o di turbamento nella vita di un uomo o di una

società.

Uomo e donna sono predisposti per natura ad avere crisi o stati di turbamento.

Ecco che… ogni parola non detta ,ogni carezza non data, tutti i fallo per me… quella volta che

io e invece tu… ci sono rimasta male perché non hai notato che ho tagliato i capelli… prima mi

chiamavi tutti i giorni e adesso ?! Ogni volta che nascondiamo la testa dietro un menù perché

non abbiamo niente da dire hanno origine da una crisi.