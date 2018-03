“You Are The Reason” – Calum Scott

Il cantante e autore inglese CALUM SCOTT, stella nascente del pop made in UK, dopo il successo ottenuto in Gran Bretagna dai suoi singoli “RHYTHM INSIDE” e “DANCING ON MY OWN” , debutta anche in Italia con il singolo “You Are The Reason”, brano già disponibile negli store digitali che sarà in programmazione radiofonica da venerdì 21 marzo.

Del brano che ha appena sorpassato quota 100 milioni di stream in tutto il mondo è già disponibile anche il video ufficiale su https://youtu.be/ShZ978fBl6Y che ha già totalizzato oltre 66 milioni di views.

Il nuovo singolo anticipa l’uscita del disco di debutto “ONLY HUMAN”, album già certificato ORO in 12 paesi e disponibile negli store digitali che arriverà anche nei negozi tradizionali dal 6 aprile.

You Are The Reason è una ballata dominata da un pianoforte capace di emozionare fin dal primo ascolto ed è stata scritta da Calum Scott insieme a Jon Maguire e Corey James Sanders ed è stata prodotta da Fraser T Smith (Adele, Ellie Goulding).

“Inizialmente il brano doveva essere qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che è oggi. È stato scritto in un periodo di fragilità, ansia, del quale non capivo la motivazione tanto che il brano dove intitolarsi “without a reason”. Mentre proseguivamo nella scrittura ci siamo resi conto che ogni relazione deve superare momenti di difficoltà, difficoltà che si risolvono grazie all’amore che provi per l’altra persona” – racconta SCOTT – “ho scritto questa canzone per ringraziare quelle persone che rendono migliori le nostre vite, semplicemente perché ne fanno parte”.

Questa la tracklist completa del disco:

1. If Our Love Is Wrong

2. Give Me Something

3. Rhythm Inside

4. You Are The Reason

5. Come Back Home

6. Stop Myself (Only Human)

7. Dancing On My Own

8. Only You

9. Won’t Let You Down

10. What I Miss Most

11. Hotel Room

12. Good To You

13. Not Dark Yet

14. Dancing On My Own (Tiesto Remix)