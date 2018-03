Mancano 8 giorni all’ottava edizione del Trofeo Città di Milano Nuotatori Milanesi. Assieme a Chad Le Clos, Mykhaylo Romanchuk e Benjamin Proud con Energy Standard e alla Nazionale della Repubblica Ceca, si aggiungono altri importanti nomi: i francesi Charlotte Bonnet e Damien Jolie, la canadese Mary-Sophie Harvey (Energy Standard), gli azzurri Fabio Scozzoli, Luca Dotto, Marco Orsi, Simone Sabbioni, Matteo Rivolta, Ilaria Cusinato, Ilaria Bianchi e Martina Carraro.

L’evento, organizzato da Nuotatori Milanesi, si terrà presso la Piscina “Daniela Samuele” di Via Trani, 1, angolo Via Mecenate a Milano nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 Marzo 2018.

Numeri senza precedenti per questa edizione: oltre 1200 atleti partecipanti per quasi 2.800 presenze gara.

La Conferenza Stampa è prevista per la mattina di Giovedì 8 Marzo 2018 presso la prestigiosa Sala Pirelli di Palazzo Pirelli Regione Lombardia. Successivamente verranno fornite indicazioni più dettagliate.

Per l’evento è stato concesso il Patrocinio di Federazione Italiana Nuoto, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Università degli Studi di Pavia, CONI Lombardia, Comitato Italiano Paralimpico Lombardia, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, Federazione Italiana Disabilità Intellettivo Relazionali.

Main sponsor dell’evento: Energon Esco e TYR, sponsor tecnico della Nuotatori Milanesi.

L’evento, gemellato con il Meeting del Titano di San Marino, è seconda ed ultima tappa del Gran Prix d’inverno. .