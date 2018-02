Warner Chappell & Maxdevil

Grazie alla collaborazione tra Warner Chappell e Maxdevil nasce HIT-SHIRT, la nuova ed esclusiva linea di T-Shirt dedicata alla storia della musica italiana. Le T-Shirt sono acquistabili da oggi, giovedì 22 febbraio, in esclusiva sul sito www.maxdevilstore.com (al prezzo di 20,00 euro) e verranno recapitate entro 48 ore direttamente a casa dei clienti.

Proprio come una vera e propria raccolta musicale, la collezione Hit-Shirt ripercorrerà i più grandi successi dagli anni ’60 ai nostri giorni, attraverso i versi più belli dei brani del repertorio WARNER CHAPPELL. Una compilation di canzoni che variano dal pop al rock fino ad arrivare al rap e che coinvolgono alcuni tra i più importanti cantautori e interpreti italiani, che hanno e continuano a regalare al pubblico emozioni ed esperienze ineguagliabili attraverso le loro canzoni.

Maxdevil è il più importante brand dedicato al merchandising musicale nazionale e segue da più di 25 anni i tour dei principali artisti in Italia e all’estero (Ligabue, Jovanotti, Claudio Baglioni, Litfiba per citarne alcuni).

Per l’occasione lo staff Maxdevil in contemporanea con il lancio delle HIT-SHIRT pubblicherà su Spotify la playlist ufficiale dell’iniziativa, che verrà aggiornata anche con i futuri modelli, già previsti nel corso dei prossimi mesi.

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA, da più di vent’anni tra le aziende leader nel campo dell’editoria musicale. Divisione editoriale di Warner Music Group, WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA, operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti.

Sul fronte audiovisivo, collabora con case di produzione cinematografiche, televisive e agenzie di pubblicità, fornendo consulenze musicali in ambiti pubblicitari, televisivi e cinematografici.