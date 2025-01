Vincenzo Incenzo: online il video di “Come Nessuna al Mondo”

Da mercoledì 15 gennaio, è disponibile online il video di “Come Nessuna al Mondo” (https://www.youtube.com/watch?v=vHHLkIwww5k), brano del cantautore, autore per i più grandi artisti italiani, scrittore di opere teatrali, saggi e regista Vincenzo Incenzo contenuto nel suo ultimo album di inediti “#PACE” (Verba Manent/ADA Music Italy).

“Come Nessuna al Mondo” è l’omaggio sussurrato e potente di Vincenzo Incenzo ad ogni donna. Un’avvolgente ballad che nell’intimità del video, con regia di Max Minoia e ambientato presso i MOB Studios di Roma, racconta tutto l’irrinunciabile dell’animo femminile.

«Ogni donna è un miracolo; ogni donna è come nessuna al mondo – afferma Vincenzo Incenzo – Nello sguardo di ognuna ci sono tutti i libri mai letti, gli orari delle maree, i matrimoni delle nuvole, la musica del mondo. In ogni donna, anche semplicemente incrociata ad un angolo di strada e poi perduta nel traffico, io leggo lo stesso coraggio; quello di spingersi nel fuoco, ogni giorno, con una rosa in mano.»

Prodotta da Jurij Ricotti e suonata in collaborazione con due Latin Grammy Award, Alfredo Paixao al basso e Daniele Bonaviri alle chitarre, il brano si scioglie in armonie suggestive e profonde, eleggendo la chitarra a protagonista.

