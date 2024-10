“Piccoli parenti”, stagione di teatro per ragazzi e bambini

Il Teatro Franco Parenti conferma anche per la stagione 2024-2025 una programmazione dedicata ai bambini e ragazzi, offrendo spettacoli di qualità che parlano alle nuove generazioni con linguaggi creativi e coinvolgenti.

La prima parte della stagione (novembre – dicembre 2024) si apre con Nella Pancia del Teatro (1-2 novembre), un percorso-spettacolo itinerante creato da Claudio Milani, rivolto ai bambini dai 3 agli 8 anni, dove i piccoli spettatori esplorano il magico mondo del teatro attraverso storie che si aprono come scatole di meraviglie. A seguire, il 9 novembre, la Sala Grande ospiterà Frollo, scritto e interpretato da Marco Baliani, che racconta la storia di un bambino di panpepato che affronta una serie di avventure, metafora della società dei consumi, per un pubblico dai 5 ai 99 anni.

Il 16 e 17 novembre sarà la volta di Appeso a un Filo, uno spettacolo di marionette senza parole, pieno di poesia e abilità, creato e interpretato da Remo Di Filippo e Rhoda Lopez. Lo spettacolo affascina tutte le età, grazie all’interazione tra manipol-attori e marionette.

Il 30 novembre e il 1° dicembre, Fiume di Voce, destinato ai bambini da 1 a 5 anni, porterà sul palco un viaggio musicale e sensoriale, con la voce e il corpo di Francesca Caratozzolo, per raccontare il percorso di crescita di un bambino, sotto la regia di Giada Balestrini.

Il 7 e 8 dicembre, Cappuccetto Rosso approderà in Sala Grande, in una versione coreografica della Compagnia EleinaD, dove la più celebre delle fiabe viene rivisitata attraverso la danza, le acrobazie e i riferimenti visivi a grandi maestri dell'arte, per un pubblico dai 6 anni in su.

Il 14 e 15 dicembre, l’originale Il Frigorifero Lirico di Antonio Panzuto, ispirato al Vascello

Fantasma di Wagner, porterà sul palco uno spettacolo onirico e immaginifico, dove marionette e musica lirica si fondono in un racconto ambientato in una cucina, rivolto a un pubblico dai 6 ai 12 anni.

In un Paese Tutto Bianco, il 21 e 22 dicembre, racconterà una storia d’inverno immersa nel gelo, dove i piccoli protagonisti affrontano le sfide della natura per scaldare il mondo. Burattini e attori porteranno in scena questo racconto adatto ai bambini dai 3 anni.

A chiudere il mese, il 28-30 dicembre, sarà Naso d’Argento, uno spettacolo tratto da una fiaba popolare raccolta da Italo Calvino, rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni. La storia vede come protagonisti pupazzi animati e attrici che raccontano di bugie, segreti e salvezza attraverso l’inganno.

Con questa programmazione, il Teatro Franco Parenti conferma il suo impegno nel proporre

un’offerta teatrale continua e di alta qualità, dedicata ai più giovani, contribuendo alla

crescita e alla formazione del pubblico di domani.

Prezzi

Adulto 15€ – Under11/Over65 12€

Tutti i prezzi non includono i diritti di prevendita.

Pacchetto famiglia 36€ inclusa prev. (2 adulti + 1 bambino oppure 2 bambini + 1 adulto)

Info biglietteria

Biglietteria – via Pier Lombardo 14 – 02 59995206 – biglietteria@teatrofrancoparenti.it

