“In Sport Rane Rosse”, 3 atleti ai Giochi Olimpici Parigi 24

Per Francesca Fangio è la seconda presenza alla rassegna olimpica dopo aver fatto parte della spedizione italiana di Tokyo2020. L’atleta toscana, classe 1995, cresciuta tecnicamente sotto la guida di Renzo Bonora con il quale ha conquistato una medaglia di Bronzo ai Campionati Europei di Kazan nel 2021 e una d’Argento agli Europei di Roma ’22 nella 4×100 mista mixed, si allena ora presso la Camalich di Livorno e salirà sul blocco di partenza nei 200 rana grazie al 2’23”90 ottenuto ai Campionati Italiani Assoluti di Marzo e bissato con 2’23”91 alla 60° edizione del Trofeo Sette Colli appena concluso.

Prima assoluta per Giovanni Caserta e Chiara Tarantino, a conferma dell’ottimo lavoro svolto dai due atleti e dal loro staff. Il primo, originario di Catanzaro, deve la sua costruzione di atleta giovanile al tecnico Vanni Celano, già collaboratore Rane Rosse nelle stagioni 2009/2010 e 2010/2011, che lo ha portato a nuotare i 200 stile libero in 1’48”89 nella stagione 2021/2022. In quell’anno passa alla In Sport Rane Rosse e, in accordo con la Federazione Italiana Nuoto, viene inviato al Centro Federale di Ostia ottenendo la qualificazione alle Universiadi ove stampa un prezioso 1’47”84 che gli vale il bronzo individuale; ma è il suo 1’46”88 ottenuto ai Campionati Italiani Assoluti primaverili a consacrarlo tra i big della 4×200 stile libero. La riconferma al Sette Colli con 1’47”12 gli vale il biglietto per Parigi a bordo di un’ottima 4×200.

Chiara Tarantino, barese di Corato, classe 2003, Rana Rossa dalla stagione 2021/2022, nasce, cresce e si afferma sempre sotto la guida del tecnico Mauro Borgia ottenendo il proprio personale nei 100 stile libero, che le vale la qualificazione Olimpica, nella stagione corrente con il tempo di 54”05 poi confermato con la seconda posizione, tra le italiane, al 7 colli. Pass Olimpico anche per lei nella 4×100 Stile Libero.

Con queste convocazioni In Sport Rane Rosse veste d’azzurro 5 diversi atleti ai Giochi Olimpici in un quadriennio: a Tokyo2020 furono convocati, oltre alla già citata Francesca Fangio, anche Gabriele Detti e Pier Andrea Matteazzi. Ad essi si aggiunge la convocazione di Michela Guzzetti nel 2012 alle Olimpiadi di Londra

Questi pass olimpici testimoniamo il ruolo centrale di In Sport Rane Rosse nel panorama del Nuoto italiano, la società del Presidente Claudio Magni è infatti la terza per numero di atleti convocati nella Nazionale Italiana e consolidato punto di riferimento in Lombardia

