Dopo i primi due appuntamenti, che hanno fatto registrare il tutto esaurito, prosegue Asti Lirica 2024, la seconda edizione della rassegna dedicata all’opera lirica.

I prossimi appuntamenti, in scena al Teatro Alfieri di Asti, sono il 4 luglio con i celebri Carmina Burana, mentre il 7 luglio ci sarà il gran finale con un classico dell’Operetta, la Vedova Allegra, in un tripudio di divertimento, entusiasmo e freschezza.

In attesa di questi due importanti appuntamenti, il 3 luglio ci sarà un doppio appuntamento nella suggestiva cornice del Battistero di Asti: alle ore 21.00 ci sarà Tra sospiri e furori d’amore, mentre alle 22.30 il coro polifonico interpreterà Armonie celesti.

Biglietti disponibili direttamente presso il cortile del Michelerio dalle ore 19.00 alle ore 21.00. Intero 12 euro, Ridotto 10 euro (abbonati stagione teatrale, possessori Kor Card e tessera plus Biblioteca Astense, allievi Istituto Verdi, under 25 e over 65).

Per informazioni: tel. 0141 399057/399040

Come in ogni serata anche prima di questi spettacoli, ci sarà spazio per l’intervento del critico musicale Alberto Bazzano che introdurrà la serata con “L’opera in 5 minuti”, ovvero un breve momento divulgativo per raccontare al pubblico la trama e alcune curiosità sull’opera.

La rassegna si avvale del contributo della Concessionaria Mazda Asti Gruppo UNICAR S.P.A.

ASTI LIRICA si ispira ai tradizionali festival estivi dedicati a questo genere musicale. L’opera lirica è una delle più importanti tradizioni che hanno reso il patrimonio culturale italiano famoso nel mondo.

Il cartellone di questa edizione si rivolge a un pubblico di melomani e appassionati, ma anche ai curiosi e a tutti colori i quali si vogliano avvicinare con curiosità per la prima volta a questo genere musicale.

https://www.comune.asti.it

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia