No a Mes vendetta per il Patto. Su quello io avrei messo il veto- nostro appoggio esterno non esiste- ILVA è finita, farà la fine di Alitalia.

Calenda, leader di Azione, a 24 Mattino su Radio 24

“Ieri c’è stata la saldatura dei populismi: Lega, Fdi e M5S hanno votato compattamente no al Mes. Fdi e Lega hanno votato contro il Mes perché hanno siglato un Patto di stabilità che è punitivo per l’Italia”. “Francia e Germania che hanno trattato l’Italia – con tutto il rispetto – come la Romania“. Così Carlo Calenda, leader di Azione, a 24 Mattino su Radio 24. Il no al Mes “è stata una vendetta, perché dopo tanto strombazzare noi avremo un Patto con regole più rigide. Io avrei messo il veto. E prima di arrivare a quello avrei appoggiato la proposta della Commissione, cosa che l’Italia non ha fatto e che era decisamente più europeista“. Viene inoltre affermato come non esista un supporto esterno. “L’appoggio esterno non esiste, è una cosa per noi del tutto impossibile. Aiuteremo il governo se fa le riforme della giustizia. L’abuso d’ufficio lo abbiamo chiesto da tanto tempo“.

“L’ILVA è finita, è chiusa, è chiusa dal giorno in cui, dopo aver fatto una gara europea, ArcelorMittal aveva non acquistato ILVA ma un contratto blindato che non prevedeva investimento e prevedeva oltre 4 miliardi di investimenti, il governo giallorosso ha cancellato lo scudo penale che era stato dato agli amministratori dello Stato non a Mittal, facendo decadere il contratto. Conte minacciò la madre di tutte le cause a Mittal poi non la fece ma ha fatto una società con Mittal dove lo Stato mette i soldi e Mittal gestisce la fabbrica, da quel momento li l’ILVA è finita. Ci potranno volere 3 anni, 5, sarà come ALITALIA, ad un centro punto proveremo a rivenderla, ma questa è un’amara storia perchè nessun paese nel mondo rifiuta 4,2 miliardi di investimenti perché deve compiacere Barbara Lezzi e qualche altro deputato dei 5 Stelle”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a 24 Mattino su Radio 24.

