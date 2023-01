Ogni giorno, Shazam riceve decine di milioni di richieste da parte di utenti di tutto il mondo che vogliono saperne di più sull’artista che si cela dietro la canzone che hanno appena scoperto. Questi Shazam possono provenire da qualsiasi luogo, dai social media, dalle pubblicità, dalle auto, dai bar, dai centri commerciali, e questo li rende uno strumento potente per prevedere la prossima classe di superstar globali.

Oggi Shazam presenta la sua playlist annuale Previsioni per il 2023, una selezione di 50 brani di artisti che sono pronti a vivere un anno di svolta. Inoltre, Shazam mette in evidenza 5 artisti della lista che hanno il potenziale per sfondare a livello globale nel 2023 e, per la prima volta, 5 artisti che stanno guadagnando popolarità a livello locale. Sulla base dei dati e degli algoritmi predittivi di Shazam, uniti all’esperienza del team editoriale globale di Apple Music, questa incredibile selezione di artisti mostra i primi indicatori di crescita futura: uno slancio precoce e costante nell’attività di Shazam e tendenze di scoperta in più di un Paese.

Previsioni per il 2022

Guardando alle previsioni dello scorso anno, Shazam ha dimostrato, ancora una volta, la sua capacità di scoprire talenti da ogni angolo del mondo prima di qualsiasi altro servizio. Artisti come l’incredibile Ayra Starr, che è stata una delle cinque previsioni di Shazam lo scorso gennaio, è entrata nella Global Top 10 di Shazam a ottobre ed è ora annunciata come artista da tenere d’occhio nel 2023 da altre piattaforme. Guardando agli stream, diversi artisti elencati hanno visto le loro riproduzioni più che raddoppiate su Apple Music in tutto il mondo dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto ai 12 mesi precedenti, tra cui Ivan Cornejo (+329%), DannyLux (+189%), Mina Okabe (+217%), La Zarra (+308%) e Lojay (+696%).

Complessivamente, circa la metà degli artisti presenti nella playlist Shazam: Previsioni per il 2022 è entrata nelle Top 200 nazionali di Shazam e nella Top 100 giornaliera di Apple Music. Questi artisti sono stati presenti in 44 classifiche di Shazam e in 148 classifiche di Apple Music. Tre artisti sono entrati nella Top 10 nazionale di Shazam e 13 in quella di Apple Music. Due artisti sono entrati nella Top 10 nazionale di Shazam e sette in quella di Apple Music, a dimostrazione dei risultati straordinari ottenuti da questi artisti nel corso del 2022.

La selezione di quest’anno rappresenta un altro gruppo straordinariamente globale e diversificato di artisti di talento, provenienti da ogni angolo del pianeta, tra cui Giappone, Colombia, Spagna, Francia e Nigeria.

Ascolta la playlist Shazam: Previsioni per il 2023 in esclusiva su Apple Music.

Shazam

Shazam è una delle applicazioni musicali più popolari e apprezzate al mondo, che aiuta le persone a identificare, esplorare e condividere le canzoni in riproduzione intorno a loro o sul loro dispositivo. Identifica oltre un miliardo di canzoni al mese e le sue classifiche riflettono le prime tendenze musicali e quelle globali. Shazam è disponibile su iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple Watch, oltre che su Android e sul web. Ulteriori informazioni sono disponibili su apple.com/shazam.