Sarà in Sicilia, dove ha debuttato, la ripresa dello spettacolo dei record: Uno nessuno e centomila con Marianella Bargilli e Pippo Pattavina.

Si parte il 5 da Gela al Teatro Antidoto per poi spostarsi il 6 e 7 al Teatro Stabile di Acireale per finire l’8 ad Aci Bonaccorsi al Teatro Leonardo Sciascia.

Dopo aver polverizzato tutti i record nella scorsa stagione registrando quasi ovunque tutti esauriti, con un successo di pubblico e di critica, ricomincia da Gela questa seconda parte di stagione che toccherà moltissimi teatri in tutta Italia.

“Penso che chiunque sappia quanto io sia particolarmente legata alla Sicilia e quanto la ami – racconta la protagonista Marianella Bargilli che nello spettacolo interpreta tutti i ruoli femminili- è una terra di cui mi sono innamorata tanti, tanti anni fa. Ci sono venuta tante volte in tournée ci vengo in vacanza, insomma non riesco a starle lontana per troppo tempo e sono felice che questa ripresa cominci proprio da lì. Nella terra di Pirandello ha debuttato questo spettacolo ed è giusto che riparta da qui– conclude Bargilli”.

Uno, Nessuno e Centomila è lo spettacolo che rappresenta il punto più alto della riflessione di Luigi Pirandello sulla società e l’individuo, l’essere e l’apparire, la natura e la forma da lui stesso definito “più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita.

Date tournée

Gennaio

10-15 – Roma Teatro Quirino

20 Potenza Teatro Francesco Stabile

21 Venosa Teatro Lovaglio

22 Oppido Teatro Obadiah

24-29 Milano Teatro Menotti

Febbraio

1 – Gorizia Teatro Comunale Giuseppe Verdi

2 – Casalpusterlengo Teatro Carlo Rossi

5 – Boretto Teatro Del Fiume

7-8-9 Savona Teatro Chiabrera

10-11-12 Bologna Teatro Duse

15 – Camaiore Teatro Dell’Olivo

16 – Castelfranco Di Sopra Teatro Capodaglio Comunale

17 – Meldola TeatroGian Andrea Dragoni

18-19 Cervia Teatro Walter Chiari

21-22 L’Aquila Teatro Stabile D’Abruzzo

24 – Lamezia Terme Teatro Grandinetti

25 – Caulonia Auditorium Casa Della Pace

26 – Cittanova Teatro Gentile

Maggio

4-7-Trieste Teatro Rossetti

