Giovedì 5 gennaio dalle 22 (ingresso 12 euro in prevendita su dice.fm e 15 euro al botteghino) il Castello Volante di Corigliano d’Otranto apre il nuovo anno con la festa W’23! Per dare il benvenuto al 2023 sul palco della Sala Cavallerizza la musica del produttore e rapper Dj Gruff incontrerà le immagini della street artist Alice Pasquini.

Prima e dopo il live & visual spazio in consolle a Zorlak (funk, r’n’b, rap, reggae, rare groove e disco) e Kosmiko (funky, afro, latin, house e techno).

Classe 1968, Sandro Orrù, in arte Dj Gruff, è tra i pionieri della old school hip-hop italiana. Noto per l’originalità di re-interpretazione delle tecniche dello scratch e del rap, si esprime come turntablist, dj, beatmaker, rapper e produttore.

Dal 1982 ha fatto parte di diverse formazioni (The place to be, Casino Royale, Radical Stuff, Isola Posse All Stars, Sangue Misto e Alien Army).

La sua produzione musicale è ricchissima, costanti sono le collaborazioni con musicisti, mc’s, breakers e artisti di tutto il mondo. Street artist, illustratrice e scenografa, la romana Alice Pasquini è un’artista contemporanea le cui opere sono esposte sulle superfici urbane, nelle gallerie e nei musei di centinaia di città in tutto il mondo.

Il sodalizio artistico tra i due (in collaborazione con Rocco Venanzi) ha visto una delle sue massime espressioni con la realizzazione del video-spettacolo-murale-animazione “What Goes Around” all’Accademia Zero Stress di Moncalieri (Torino).

