A due anni dal successo di “Plastic Hearts”, il grande ritorno della superstar multiplatino tra le più influenti della scena pop mondiale MILEY CYRUS!

Venerdì 13 gennaio esce in digitale ed entra in rotazione radiofonica il nuovo singolo “FLOWERS” (Columbia/Sony Music), che anticipa l’ottavo e attesissimo album di inediti “Endless Summer Vacation”, in uscita il 10 marzo.

Il brano è stato annunciato dalla stessa Miley durante lo speciale live della NBC “Miley’s New Year’s Eve Party” e da alcuni teaser pubblicati sui suoi social.

A condurre lo show, al suo fianco, la superstar mondiale Dolly Parton e tantissimi ospiti tra cui Sia, Latto, Rae Sremmurd, David Byrne, Liily e Fletcher, nonché Paris Hilton, Chloe Fineman di SNL, Sarah Sherman e il trio comico Please Don’t Destroy.

Nel nuovo album “Endless Vacation Summer”, Miley Cyrus si mostra ancora più forte e sicura di sé: le sue canzoni riflettono la forza che ha trovato concentrandosi sul suo benessere fisico e mentale. Registrato a Los Angeles e prodotto con Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike Will Made It e Tyler Johnson, l’artista descrive il disco come la sua personale lettera d’amore alla città californiana.

La cover dell’album è stata scattata da Brianna Capozzi senza l’uso di alcun effetto speciale.

