Con il nuovo anno torna l’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento musicale che propone 12 puntate monografiche per altrettanti concerti dedicati al pubblico televisivo.

Dutch Nazari è il protagonista della nuova puntata di Indie Jungle, la penultima di questa terza stagione, che andrà in onda sabato 07 gennaio alle ore 20.10 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand.

Padovano classe ’89, Dutch Nazari, alias di Edoardo “Duccio” Nazari, è un artista poliedrico che negli ultimi anni ha saputo costruire un percorso interessante e personale tra rap, hip hop e canzone d’autore. Dopo l’esordio nel 2017 con l’album “Amore povero” e il secondo disco “Ce lo chiede l’Europa” (2018), continua a dimostrare la sua crescita artistica con l’ultimo lavoro discografico “Cori da sdraio”, uscito nel 2022: un disco che si sviluppa intorno alle contrapposizioni e allo stile unico di Dutch. Una penna delicata capace di creare giochi di parole che lo hanno fatto amare dal suo pubblico.

In attesa della puntata che vede protagonista Dutch Nazari è disponibile per tutta la settimana in streaming gratuito per tutti su https://arte.sky.it/ la puntata speciale con il meglio della terza stagione.

