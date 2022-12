Da ieri, venerdì 2 dicembre, è in radio e disponibile in digitale “UN DISEGNO CON MOLTA ACQUA DENTRO”, il nuovo singolo del musicista, scrittore e regista LORY MURATTI estratto da “TORNO PER DIRVI TUTTO”, il nuovo album ispirato all’omonimo romanzo (https://linktr.ee/lorymuratti).

Online il video del brano visibile al seguente link: https://bit.ly/undisegno-videoclip.

“Un Disegno Con Molta Acqua Dentro” racconta la storia di una donna incontrata per un gioco del destino la cui pelle è ricoperta da un dedalo di tatuaggi. Disegni che custodiscono le memorie di un passato difficile e segreti di cui è possibile tenere traccia solo incidendoli sul proprio corpo.

Una visione struggente che fa nascere in chi osserva il desiderio di cancellare quel mondo di inchiostro e il vissuto che rappresenta per ridisegnarlo. Un gesto che è simbolo di rinascita. Una vita da vivere da capo, per la quale il protagonista sarebbe pronto a dare in cambio la sua.

«L’ineluttabilità del tatuaggio e la forza con cui è in grado di imprimere un ricordo sulla pelle di una persona, mi ha sempre colpito affascinandomi e turbandomi al tempo stesso – afferma Lory Muratti – Una strana altalena emotiva che mi ha colto, con ancora più forza, di fronte al corpo completamente tatuato di colei che ho trascorso giorni e notti ad osservare come trovandomi al cospetto di un dipinto. Complesse iconografie che, nella mia immaginazione, si erano tramutate a quel tempo in un disegno con molta acqua dentro. Insondabili profondità acquatiche dove è racchiusa la vita che avremmo a volte il desiderio di cancellare per poter ricominciare tutto da capo».

Il videoclip, per la regia dello stesso Muratti, è stato girato sul Lago di Bled e all’interno del Grand Hotel Toplice nel periodo in cui l’artista era in Slovenia per scrivere il suo nuovo romanzo e il suo nuovo album.

In questo progetto visivo Lory Muratti ha scelto di rappresentare le dinamiche di universo non visibile ai nostri occhi, come fosse una tela sulla quale dare forma al subconscio e alle infinite e imprevedibili possibilità che lo stesso ci propone.

È già in libreria e disponibile sugli store digitali “TORNO PER DIRVI TUTTO”, il nuovo romanzo (Miraggi Edizioni) che ha ispirato l’omonimo album (Riff Records / Freecom), già disponibile in versione CD, musicassetta e in digitale.

