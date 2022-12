Chi non ha mai desiderato di volersi rifugiare in un posto sicuro, ritrovare una certezza, uno stare bene primordiale. AKA 7EVEN ci ha provato e forse ci è riuscito.

È fuori ovunque il suo nuovo singolo “Non piove più” (Columbia Records/Sony Music Italy), una ballad intensa che lo riporta a casa, emotivamente e fisicamente, così come mostra il videoclip del brano che lo ritrae davanti ai tasti di un pianoforte nella magica atmosfera serale di Piazza del Plebiscito a Napoli.

Il brano – prodotto da Max Kle1nz (Cosmophonix) e disponibile al link https://columbia.lnk.to/nonpiovepiu – è nato dopo un periodo di crescita, di maturità artistica e personale e per celebrarlo l’artista è ripartito da sé.

Il video del singolo – visibile al link https://youtu.be/cVKxqKOZezo – è stato registrato mercoledì 30 novembre, davanti a fortunati fan che poche ore prima hanno letto l’annuncio sui social. Le immagini mostrano l’artista nella sua dualità, piano e voce ma dall’aspetto urban.

Aka 7even è di certo uno dei cantautori più poliedrici della sua generazione: da una parte incanta i fan con le sue ballad e dall’altra li coinvolge e trasporta nella sua continua ricerca e sperimentazione di nuovi sound che lo avvicinano sempre più al mondo urban.

“Sono passati quasi 5 mesi dall’uscita di Toca. – commenta Aka 7even sul suo profilo Instagram – In questi mesi mi sono preso forse per la prima volta del tempo per me stesso, mi sono allenato, ho viaggiato tra l’Italia e il Brasile, ho incontrato tante persone e ho assorbito tante cose. Per scrivere nuova musica penso sia fondamentale compiere esperienze di vita, osservare e soprattutto ascoltarsi.”

“Non piove più” segna l’inizio del nuovo percorso dell’artista, che dopo la hit estiva “TOCA” feat. Guè e il brano “VOCE” – al link https://columbia.lnk.to/VOCE – ha partecipato al remix di “I Believe” di KAMRAD.

