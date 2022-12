Tananai è tra gli artisti in gara alla 73° edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023.

Dopo l’esordio sul palco del Festival di Sanremo 2022, edizione che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, dando il via a un anno di successi che lo ha riconosciuto come una delle rivelazioni del 2022, Tananai è pronto ad esibirsi per la seconda volta sul palco del Teatro Ariston.

Dal 25 novembre è disponibile in digitale e in formato fisico “RAVE, ECLISSI”, il primo album di inediti di Tananai, composto da 15 tracce, tra cui le già note e apprezzate “ABISSALE”, ultimo singolo pubblicato, “PASTA”, il brano di Sanremo 2022 “SESSO OCCASIONALE” (doppio disco di platino), “ESAGERATA” – canzone presentata a Sanremo Giovani 2021, “MALEDUCAZIONE” e la hit “BABY GODDAMN” (triplo disco di platino).

Dopo la seconda esperienza sanremese nel febbraio 2023, sarà il momento per Tananai di tornare a suonare in concerto con il tour RAVE, ECLISSI LIVE 2023, prodotto da Friends and Partners. La musica del giovane cantautore viaggerà per l’Italia a partire da venerdì 5 maggio 2023 a Napoli, alla Casa della Musica, sabato 6 maggio 2023 a Roma, all’Atlantico Live, proseguendo al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio per un’unica imperdibile data nel palazzetto, il primo della carriera di Tananai (I biglietti precedentemente acquistati per la data del 18 maggio al Fabrique restano validi per la nuova data e venue).

Il tour continuerà poi nei club di Firenze, mercoledì 10 maggio 2023 al Tuscany Hall, e al Gran Teatro Geox di Padova, sabato 13 maggio 2023.

Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, dopo una lunga gavetta da produttore e dj, inizia la sua carriera come cantautore nel 2019, pubblicando i singoli “Volersi Male”, “Bear Grylls”, “Ichnusa”, “Calcutta” e il primo EP “Piccoli Boati”, contenente il singolo “Giugno”. Dopo il successo dovuto alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con “Sesso Occasionale”, l’artista primeggia per mesi in tutte le classifiche con “Baby Goddamn” e la collaborazione in “La dolce vita” con Fedez e Mara Sattei. A maggio 2022 è protagonista di un tour nei club completamente sold out che apre la strada alla tournée estiva e ai live previsti nel 2023, tra cui una data al Mediolanum Forum di Milano. Il 12 ottobre esce il suo nuovo singolo “Abissale”, primo tassello della nuova produzione artistica di Tananai che si esplica nel suo primo album “RAVE, ECLISSI”, disponibile dal 25 novembre 2022.

