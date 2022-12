Dopo il precedente singolo “Assurdo”, “Sulle Spine” diventa il terzo singolo del nuovo progetto Marika, prodotto da Raffaele Dogliani e Cristopher Bacco, mixato da Cristopher (Studio 2 – Padova) e masterizzato da Andrea De Bernardi (Eleven Studio).

Inedito invernale che porta volontariamente un insieme di sound diversi, da quelli più dance, grazie all’uso di archi, synth e chitarre; a sonorità più cupe e dritte date per esempio dal moog, dalle batterie e dal vocoder.

Come dice il titolo, il brano parla di attese, di situazioni in cui si sta talmente sulle spine, che quel per sempre di cui tutti parlano, che a parer mio non esiste, diventa talmente consistente da diventare quasi reale, eterno.

Al lavoro molti artisti, che tra una session e l’altra hanno aiutato a realizzare un altro viaggio, questa volta accompagnato anche da un progetto visivo parallelo all’uscita della canzone.

https://www.instagram.com/marika.fabbian/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia