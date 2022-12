NOOR, giovanissima cantante diciottenne, ha vinto Area Sanremo con il brano “Tua Amelie” (Etichetta discografica DISCHI DEI SOGNATORI) e parteciperà alla serata finale di “Sanremo Giovani”, prevista per il 16 dicembre in diretta su Rai Uno, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo e sarà commentata anche in diretta su Rai Radio2, partner ufficiale del Festival, da Mariolina Simone. Anche Raiplay provvederà a trasmetterlo sulla propria piattaforma.

Tua Amelie, scritta dalla stessa NOOR con la collaborazione del cantautore Marcio, Marco Rettani, Enrico Palmosi e Davide Di Gregorio, è una lettera a se stessa per se stessa: “È un grido di aiuto e di liberazione allo stesso momento. È la mia storia e quella di tante ragazze – racconta l’artista -. In questa canzone c’è sicuramente un po’ della mia sofferenza che ho cercato nel tempo grazie alla musica di trasformare in consapevolezza di chi sono e di chi voglio essere. La musica per me è: costante, necessità, libertà. La mia musica è il connubio dei 2 mondi che mi porto dentro, che sono quelli della mamma e papà. Il primo è un mondo emotivo, l’anima. Il secondo è un mondo razionale, il corpo”.

“Mia madre e io siamo nate in kurdistan, in Asia centrale, vicino il kazakistan, mentre mio padre è di Bergamo. Sono cresciuta tra queste culture e questo influenza la mia musica. Forse la musica è un collante tra queste parti di me un po’ diverse. Quando sono in Kurdistan mi manca Bergamo e viceversa, quindi la musica mi aiuta a sentire meno queste mancanze”.

NOOR significa “luce” ed è il modo migliore per poterla descrivere: “quando canto è come se accendessi la luce del mio corpo, la mia voce è l’interruttore di questa magia che mi porta lontano”, conlcude l’artista.

https://www.area-sanremo.it ›

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia