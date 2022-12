La Regina dei ghiacci con Francesca Verga

LA REGINA DEI GHIACCI

scritto e interpretato da Francesca Verga suoni e regia Matteo Riva

produzione Teatro Pedonale

Spettacolo per bambini a partire dai 4 anni

Il paesaggio imbiancato, il freddo pungente, i bambini che giocano a palle di neve e se tutto questo sparisse?

La Regina dei Ghiacci è in difficoltà: ha perso tutti i suoi poteri a causa dell’egoista Signor Carbone, e si sta sciogliendo. Non può più creare nevicate e tutti i venti si sono fermati. Fa troppo caldo e il mondo sta impazzendo, persino gli uccelli perdono la rotta per tornare al nido. La Regina avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile per salvare l’inverno. Sarà importante per lei, far capire al mondo intero l’importanza del ciclo delle stagioni e che anche l’inverno con il freddo, la pioggia e la neve è fondamentale!

