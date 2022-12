I Måneskin annunciano il nuovo singolo ‘Gossip’, in uscita il 13 gennaio 2023, featuring il leggendario Tom Morello, chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e molti altri.

Contemporaneamente all’annuncio di questa sensazionale collaborazione, la band ha anche svelato la tracklist dell’attesissimo nuovo album RUSH!. Il disco, composto da 17 tracce, verrà pubblicato il 20 gennaio 2023, ed è disponibile in digital pre-save a questo link.

Per celebrare questo nuovo annuncio, i Måneskin hanno pubblicato il brano ‘La fine’ per regalare ai fan un’anticipazione di cosa potranno ascoltare in RUSH!.

L’album è disponibile anche in pre-order a questo link, con formati fisici che includono le versioni standard, bianca, rossa e picture disk vinyl, special box set, CD e molti altri.

In merito alla collaborazione con Tom Morello per il nuovo singolo in arrivo, la band ha dichiarato:

“L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza per essersi unito a noi per questo pezzo. È un onore per tutta la band!” – Damiano

“Ha portato un po’ di Rage nei Måneskin!” – Ethan

“Tom è uno dei più grandi musicisti che io abbia mai ascoltato e da cui abbia mai imparato. Suonare con lui è un sogno che si realizza. È per me un dono enorme e una grande conquista in quest’anno incredibile!” – Thomas

“La canzone nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto per molto tempo, su cui abbiamo continuato a lavorare. Poi il grande Tom Morello si è unito a noi e ha portato quel tocco in più alla classica irriverenza uptempo dei Måneskin” – Vic

Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, RUSH! è stato registrato a Los Angeles, Tokyo e in Italia e includerà i singoli già pubblicati Supermodel – con il suo sound californiano e il suo groove rock contagioso -, Mammamia, e il più recente The loneliest, un’ode alle rock ballad del classic rock e che racconta il lato più vulnerabile della band.

RUSH! tracklist

Own My Mind

Gossip Feat. Tom Morello

Timezone

Bla Bla Bla

Baby Said

Gasoline

Feel

Don’t Wanna Sleep

Kool Kids

If Not For You

Read Your Diary

Mark Chapman

La Fine

Il Dono Della Vita

Mammamia

Supermodel

The Loneliest

L’annuncio arriva mentre la band sta continuando il fortunatissimo Loud kids tour. La tournée mondiale proseguirà nel 2023 in Europa e Regno Unito, e farà tappa in Italia nei più importanti palazzetti e si concluderà con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio 2023, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 (SOLD OUT) e 25 luglio 2023.

Contando attualmente 307 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 241 dischi di platino e 48 dischi d’oro, i Måneskin continuano a lasciare un segno indelebile nella scena internazionale con un’attitudine rara nel panorama contemporaneo, e sono pronti a scaldare i palchi di tutto il mondo con nuova elettrizzante musica.

STADI 2023

20 luglio 2023 – Stadio Olimpico, Roma

21 luglio 2021 – Stadio Olimpico, Roma

24 luglio 2023 – Stadio San Siro, Milano SOLD OUT

25 luglio 2023 – Stadio San Siro, Milano

ABOUT MÅNESKIN

Con il loro sound crudo, energico e distorto i Måneskin stanno riportando il rock’n’roll ai vertici delle classifiche internazionali in un perfetto mix con i gusti contemporanei. Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) ed Ethan (batteria), tutti ventenni, hanno iniziato come buskers suonando per le strade di Roma nel 2015 e, nel giro di pochi anni, hanno conquistato tutto il mondo diventando fra i più popolari musicisti rock della nuova generazione.

Il ballo della vita

Contano attualmente più di 6.5 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali. Dopo il successo dell’album “Il ballo della vita” (uscito il 26 ottobre 2018), a cui è seguito un lungo tour in tutta Europa e nei principali club e festival italiani, il 30 ottobre 2020 i Måneskin pubblicano il nuovo singolo “VENT’ANNI”.

Vincono la 71a edizione del Festival di Sanremo con il brano “ZITTI E BUONI” e trionfano all’Eurovision Song Contest a Rotterdam, conquistando il primo posto, con un successo internazionale consacrato in poche settimane da numerosi dischi d’oro e di platino collezionati in oltre 15 Paesi nel mondo.

Teatro d’ira – Vol. I

Il 19 marzo 2021 esce il secondo album “Teatro d’ira – Vol. I”. Il 15 luglio 2021 presentano con una première mondiale su YouTube il videoclip di “I WANNA BE YOUR SLAVE” ottenendo in sole 24 ore 6,7 milioni di visualizzazioni, finendo in tendenza in 67 Paesi e posizionandosi alla numero #20 nella classifica mondiale dei migliori artisti. La canzone vanta anche una straordinaria versione in collaborazione con la leggenda del rock Iggy Pop, uscita il 6 agosto 2021.

I Måneskin si sono distinti con altri strabilianti primati, conquistando la #1 posizione della Top 50 Global Chart di Spotify con “Beggin’”, brano rimasto saldo alla #1 nella classifica “Alternative Airplay” di Billboard per 10 settimane – segnando la permanenza più lunga di sempre nella classifica alla posizione #1 e dando alla band la permanenza alla #1 più duratura del 2021. La canzone, assieme a “I WANNA BE YOUR SLAVE” si è classificata anche nella Uk Singles Charts – rispettivamente in posizione #10 e #6 – confermando così la band come il primo artista italiano della storia con due singoli contemporaneamente nella Top Ten britannica.

La band ottiene il premio “Best Rock” agli MTV EMAs 2021, prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale, oltre ad una candidatura agli American Music Awards 2021 come “Favorite Trending Song” con “Beggin’” e la doppia nomination ai BRIT Awards nelle categorie “International Group” e “International Song” (con il brano “I WANNA BE YOUR SLAVE”). Con la conquista della #1 posizione nella classifica US Rock Airplay, il brano segna la più rapida ascesa per una nuova band alla numero uno nella US Alternative Airplay negli ultimi 24 anni.

Dopo un anno di successi, con 307 certificazioni globali che includono 18 dischi di diamante, 241 dischi di platino e 48 dischi d’oro, i Måneskin sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify. Non mostrando segni di rallentamento per il 2022, i Måneskin vengono premiati agli iHeart Music Awards di Los Angeles come “Best New Alternative Artists”.

Il 13 maggio 2022 pubblicano il nuovo singolo “SUPERMODEL”, che con oltre 182 milioni di stream a livello globale è il terzo brano della band in meno di un anno a raggiungere la posizione #1 nella classifica Billboard Alternative, rimanendo saldo per 5 settimane consecutive.

Il 16 giugno rilasciano la loro versione di “If I Can Dream” di Elvis Presley, tratto dalla colonna sonora originale del film ELVIS. Sono stati inoltre premiati come “Top Rock Song” ai Billboard Music Awards e come “Best Alternative Video” con “I WANNA BE YOUR SLAVE” ai VMAs 2022, segnando un nuovo record in quanto prima band italiana a vincere in tale categoria.

L’estate di quest’anno li ha visti protagonisti di una lunga tournée nei principali festival internazionali: un tour segnato dalla straordinaria doppia esibizione al Coachella e al Circo Massimo di Roma, sold out di fronte a più di 70,000 fan, e che è poi proseguita con il Rock in Rio, Rock Am Ring, Lollapalooza (a Stoccolma, Parigi e Chicago) e il Summer Sonic in Giappone.

Rush!

Il 7 ottobre esce “The Loneliest”, il nuovo singolo, che debutta al #1 posto della classifica FIMI, e che anticipa il nuovo attesissimo album “RUSH!”, in uscita il 20 gennaio 2023, anticipato ulteriormente dal singolo “Gossip” featuring Tom Morello. La band viene premiata agli American Music Awards 2022 come “Favorite Rock Song” con “Beggin’” – triplo disco di platino in US con 3 milioni di copie vendute – e ottiene la nomination ai Grammy Awards nella categoria “Best New Artist”.

Il 26 ottobre 2022 è partito il LOUD KIDS WORLD TOUR da Città Del Messico che farà tappa in Nord America, Canada, Europa e nei più importanti palazzetti italiani, e si concluderà con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio 2023, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 (SOLD OUT) e 25 luglio 2023.

