E se il 2022 di LDA è stato un anno che ricorderà per sempre, il 2023 dell’artista inizierà realizzando un grande sogno: la partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

A febbraio, LDA, infatti, calcherà il palco del Teatro Ariston, in occasione della 73^ edizione del Festival della canzone italiana, con il brano “Se poi domani” (Columbia Records/Sony Music Italy), di cui è anche autore.

Nel frattempo, i fan attendono con impazienza il prossimo anno anche per ascoltare il suo nuovo album e prendere parte ai tre speciali appuntamenti che vedranno LDA protagonista del suo primo tour, “LDA LIVE”. Un’occasione da non perdere per ascoltare live i suoi successi da milioni di stream, contenuti nel suo primo omonimo album “LDA” (Columbia Records/Sony Music Italy) e non solo, e il nuovo disco che vedrà la luce nel 2023.

Queste le date del tour, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD:

19 APRILE 2023 – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

(precedentemente prevista il 7 dicembre 2022)

21 APRILE 2023 – PALAPARTENOPE – NAPOLI

(precedentemente prevista il 5 dicembre 2022)

22 APRILE 2023 – ATLANTICO LIVE – ROMA

(precedentemente prevista il 4 dicembre 2022)

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date.

