Ritratti, rassegna di concerti monografici pomeridiani dedicati a compositori di generazioni e poetiche differenti, a giovani emergenti e a singoli protagonisti della musica d’oggi o a specifici contesti nazionali e culturali del panorama contemporaneo, è uno dei numerosi progetti con cui la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, nata esattamente nel dicembre 1862, prosegue le celebrazioni per il suo 160° anno di vita. Mutuato dall’ambito pittorico, Ritratti tratteggia la fisionomia di alcuni tra i massimi esponenti, viventi, della musica di ricerca.

Dopo l’omaggio a Salvatore Sciarrino, al duo Francesco Dillon/Emanuele Torquati, a Fausto Romitelli, Sylvano Bussotti, Marco Longo, Alessandro Solbiati e Riccardo Nova, l’ultimo ritratto dell’anno, il 21 dicembre, è interamente dedicato a Giacomo Manzoni, compositore, traduttore, critico musicale nato a Milano nel 1932, che ha recentemente tagliato il traguardo dei novant’anni.

La Civica Scuola di Musica Claudio Abbado festeggia, nella sede di Villa Simonetta, il compleanno del grande compositore, presente per la ricorrenza, con l’intervento di musicisti, artisti, ex allievi, compositori, amici, e con un concerto in cui si esibiranno l’ensemble Icarus vs Muzak, prosecuzione di Icarus Junior, prima formazione giovanile fondata e seguita dall’Icarus Ensemble nel 2007, e gli studenti della Civica. I brani, tutti firmati dal maestro Manzoni, attraversano gli anni compresi tra il 1956 e il 2015.

Prenotazioni e.pace@fondazionemilano.eu, ingresso libero

Ritratti riprenderà nel febbraio 2023.

Ritratti: Concerti/incontri dal vivo con i grandi protagonisti della musica d’oggi

I 90 anni di Giacomo Manzoni

