Dopo essersi fatti conoscere dal palco del Festival di Sanremo, essere stati chiamati a lavorare alle colonne sonore di importanti film (da “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati, a “Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza” di Elisabetta Sgarbi), dopo i concerti non solo in tutta Italia ma anche in Francia, America e Germania, per la prima volta il 4 dicembre gli EXTRALISCIO, guidati dalla follia polistrumentale di Mirco Mariani, si esibiranno al BLUE NOTE di Milano (ore 20.30) in formazione da club, con una scaletta pensata appositamente per questo unico concerto.

La voce morbida e dolcissima di Mirco Mariani trasporterà il pubblico in un mondo di ritmi imprevedibili e di sogni, fluttuando su una commistione unica di generi musicali in quel locale dove hanno suonato i grandi nomi del jazz internazionale. Con Mariani (piano e voce), Moreno il Biondo (sax e clarinetto), Christian Ravaglioli (tastiere) e Massimo Amadori (chitarra).

Gli Extraliscio eseguiranno sul palco le canzoni che li hanno consacrati, come “Bianca Luce Nera”, “La nave sul Monte”, “Amarsi come una regina” e “Capelli Blu” e i brani del nuovo album “Romantic Robot” (prodotto dall’etichetta Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi e distribuito da Sony Music Italy), come la poesia delicata “Le Nuvole”, “È così” con Luca Barbarossa e “La gazza chiacchierona” ft. Davide Toffolo.

I biglietti in prevendita sono disponibili al seguente link: www.bluenotemilano.com/evento/concerto-extraliscio-4-dicembre-2022-milano/.

Il concerto nello storico locale arriva a conclusione di un anno di live in tutta Italia con il tour “EXTRALISCIO ROMANTIC ROBOT con (in)visibile orchextra”. Performance ogni volta uniche e imprevedibili che hanno fatto cantare ed emozionare il pubblico.

www.extraliscio.it – www.instagram.com/extraliscio/?hl=it

www.facebook.com/Extraliscio – www.youtube.com/channel/UCjr2oAvSQ15OhiVi-dyyYZQ

