Basket: “EuroLega” – Regular Season: undicesima giornata

Su Sky e in streaming su NOW la principale competizione di basket per club a livello europeo, la Turkish Airlines EuroLeague.

Tra domani, giovedì 1°, e venerdì 2 dicembre sono in programma gli incontri dell’undicesima giornata di Regular Season di Eurolega, alla quale sono iscritte anche due formazioni italiane, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna.

Quattro i match in onda, tutti in diretta, con l’Armani prima formazione italiana sul parquet, domani in Spagna, a Vitoria, contro il Baskonia. Match live dalla Buesa Arena della città spagnola alle ore 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Pre partita a partire dalle 20.

Impegno in trasferta, invece, per la Virtus, che venerdì sarà di scena in Serbia, a Belgrado, ospite della Stella Rossa. Dalla Aleksandar Nikolic Hall della capitale serba, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Action e in streaming su NOW dalle ore 18.

