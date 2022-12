La sedicesima edizione del Roma Music Festival si è conclusa martedi 20 dicembre con una finale di grandissimo livello artistico al teatro Golden di Roma. Dopo le quasi mille richieste di partecipazione e le selezioni live alle quali hanno partecipato dopo i casting più di 150 tra cantautori, interpreti e band, sono stati 34 gli artisti (8 band, 11 interpreti e 15 cantautori) ad esibirsi davanti al pubblico del teatro romano.

Davanti a loro c’era una super giuria formata da Julian Borghesan (RadioRai), Enrico Sarzanini (RDS Roma e Leggo), Carlo Sanna (Discografico ed editore musicale), Marco Vittiglio (Ciritico Musicale per RadioRadio e giudice di All Togheter Now), Marco Massimi (Ingegnere del Suono di big della musica come Bocelli e Ramazzotti), Mauro Romiti (musicista e produttore musicale) e Riccardo Protani (conduttore di Radio New Sound Level).

I VINCITORI

Altissimo il livello della serata e della qualità artistica in gara, che si è conclusa con un vincitore per ogni categoria. A trionfare tra le band sono stati i Tothem, quintetto rock romano che ha presentato il suo nuovo singolo dal titolo “Celebrate“. Tra gli interpreti, a vincere è stata Aubrey Cuison, filippina di nascita ma da anni residente in Italia, che ha stupito tutti con una potente esibizione sulle note di “I dreamed a dream“. Tra i cantautori a vincere è stata la fiorentina Titta, che ha letteralmente fatto ballare il teatro sulle note di “Perfetta”.

Oltre a sostenere i concorrenti in modo caloroso, il pubblico che ha gremito il teatro Golden ha tributato numerosi applausi ai vip presenti in sala come Maurizio Battista e ha molto apprezzato la divertentissima esibizione dell’artista comico Marco Capretti, volto noto di Made In Sud e Comedy Central.

www.romamusicfestival.com

