Disponibile in digitale da domani, venerdì 16 dicembre, la colonna sonora del film di Pappi Corsicato “PERFETTA ILLUSIONE”, firmata dai compositori GABRIELE ROBERTO e ANDREA BOCCADORO, edita da Edizioni Curci (https://orcd.co/perfettaillusione-ost).

Nel film, presentato al Torino Film Festival e in sala da oggi giovedì 15 dicembre, le musiche di Gabriele Roberto e Andrea Boccadoro raccontano l’evolversi dei differenti stati d’animo dei vari personaggi, in particolare del protagonista, Toni, interpretato dall’attore Giuseppe Maggio.

Nello specifico, le composizioni di Gabriele Roberto danno voce alla frustrazione di Toni, che non si sente gratificato dalla sua vita perché sogna di diventare un artista. Mentre, le musiche di Andrea Boccadoro si concentrano sul sentimento di perdita che Toni si trova inevitabilmente ad affrontare per via della sua spregiudicata ambizione.

Le musiche sono state registrate a Praga, con la National Czech Symphony Orchestra, e a Roma, con i solisti Kyungmi Lee (violoncello) e Fabio Giachino (pianoforte). Il fonico di mix è Goffredo Gibellini dello studio Digital Records.

I due compositori condividono una formazione musicale classica attraverso un forte punto che li accomuna: entrambi diplomati al “Royal College of Music” di Londra, una delle più prestigiose istituzioni musicali al mondo, intraprendono all’estero la carriera di compositori per il cinema.

Gabriele Roberto a Tokyo, dove nel 2007 vince il Japan Academy Award per il film Memories of Matsuko, e Andrea Boccadoro continuando a vivere nella capitale britannica, dove è rappresentato dalla storica agenzia Air-Edel Associates.

Dal 2017 Andrea parallelamente ai propri progetti autonomi, affianca Gabriele come assistente per alcuni lavori giapponesi e italiani, ne emerge una proficua collaborazione artistica che li porta, nel 2022, a comporre le musiche per “Perfetta Illusione” di Pappi Corsicato.

“Perfetta Illusione” vede protagonisti: Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario e al loro fianco Sandra Ceccarelli, Maurizio Donadoni, Daniela Piperno, Giampiero Judica, Ivana Monti.

Una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros e distribuito da Europictures.

