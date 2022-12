Dopo l’inaugurazione di domenica 4 dicembre, da venerdì 9 a domenica 11 dicembre prendono il via ufficialmente le attività del Mercato della cultura di Cutrofiano. Il progetto, coordinato dall’APS Sud Ethnic e vincitore, dopo la candidatura del Comune di Cutrofiano, del bando Luoghi Comuni, iniziativa della Regione Puglia promossa dalle Politiche Giovanili e dall’ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, finanziata dal “Patto per la Puglia” (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020) e “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili” – trasformerà infatti l’ex Mercato Coperto di via Milite Ignoto in uno spazio che “offrirà” prodotti, strumenti e occasioni per allargare e migliorare l’offerta culturale.

Le iniziative

Venerdì 9 dalle 18 alle 20 appuntamento con “Il Natale è per tutti“, raccolta di giochi e libri per le famiglie in difficoltà.

Sabato 10 dalle 17 alle 19 spazio a “Mettici le mani“, laboratorio creativo per bambine e bambini delle scuole elementari. I piccoli partecipanti si cimenteranno nella lavorazione al tornio e nella decorazione di oggetti in terracotta, nella tecnica della pressatura di argilla negli stampi di gesso, nella realizzazione di fischietti, sempre in terracotta, nella preparazione di dolcetti e di pasta fatta in casa e nella realizzazione di fumetti.

Domenica 11 alle 20, il week end si concluderà con Note di Natale, spettacolo delle allieve e degli allievi della scuola di canto “Dove c’è musica” del vocal coach Tony Frassanito.

«Il progetto nasce da alcune semplici domande: cos’è il fabbisogno culturale? cosa può soddisfare la nostra fame di cultura? E quale luogo migliore di un Ex Mercato Coperto? Un mercato per definizione è il luogo dove normalmente compratori e venditori si scambiano merci, ma è anche un luogo vario, colorato, pretesto di incontro e di chiacchiere di Comunità», sottolinea Antonio Melegari, presidente dell’associazione Sud Ethnic aps.

«Il Mercato della cultura sarà uno spazio multifunzionale, pronto ad accogliere iniziative culturali, sociali e di incontro, feste ed eventi. La nostra visione nel lungo periodo richiama ai colori della storia di questo spazio, immaginando una sostituzione del bisogno alimentare con il bisogno culturale, dando ai fruitori il compito di viverlo e di animarlo con la propria dinamicità e con le proprie chiacchiere, condividerne le esperienze all’intera Comunità».

La programmazione di dicembre

Le attività di dicembre proseguiranno con un appuntamento di prova di English music lab, laboratorio musicale per i piccolissimi (giovedì 15 dalle 16), la serata Crazy roll band a cura dell’assessorato alla Cultura (venerdì 16 alle 20), la proiezione del cinepasticciotto “Che ci venga un colpo” (sabato 17 alle 20), la presentazione del libro “Destini – due cuori e la vita che vince” di Clio Evans e Lele Spedicato (domenica 18 alle 19:30), “I nostri supereroi“, mostra di fumetti a cura delle studentesse e degli studenti della scuola media di Cutrofiano (19/22 alle alle 18:30) e il concerto di fine anno a cura di Artisticamente in movimento (venerdì 30 alle 18).

Il gruppo di lavoro coinvolge, con il presidente di Sud Ethnic Antonio Melegari, anche Michele Bianco, Vittorio Chittano, Alessio Giannotta, Antonio Tarantini, Miryam Marinaci e Michela Sicuro.

Info

mercatodellacultura@gmail.com – 3774220633

Comune di Cutrofiano

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia