Padre Giuseppe Ambrosoli è Beato: il 20 novembre si è svolto a Kalongo il rito della beatificazione, tra sua gente dove è sepolto e dove ha dato la vita per salvare l’ospedale e la scuola di ostetricia dal lui fondati, durante la guerra civile che colpito il Paese.

“E’ difficile esprimere quello che tutti noi sentiamo in questo momento, difficile anche comprendere fino in fondo un fatto di così grande portata come l’aver raggiunto il traguardo della santità – dichiara Giovanna Ambrosoli, Presidente della Fondazione Ambrosoli – “Padre Giuseppe per me è esempio di amore concreto e operoso.

E’ per me fonte di ispirazione della strada giusta da intraprendere, ciascuno nel proprio contesto e secondo le proprie possibilità, e spero davvero che conoscere la sua storia e la sua opera a Kalongo possa ispirare tanti giovani nelle loro scelte di vita. Con la mostra, che ha preso il via il 3 dicembre a Como, vogliamo far conoscere ad un pubblico sempre più ampio la sua figura e la sua opera e abbiamo scelto di farlo coinvolgendo sempre di più i giovani”.

Questa beatificazione per la Fondazione non è un punto di arrivo ma segna un nuovo inizio che rafforza il senso di responsabilità nei confronti della sua eredità materiale e morale. “Ora lavoriamo per l’opera di un Beato e speriamo che la beatificazione di padre Giuseppe possa aprire una finestra sull’ospedale e sulla scuola di ostetricia, aiutandoci a portare avanti la sua inestimabile opera e a farne apprezzare l’enorme valore”, conclude Giovanna Ambrosoli.

L’ospedale e la scuola di ostetricia di Kalongo in Uganda

Al Dr. Ambrosoli Memorial Hospital la gente trova veramente una risposta perché l’ospedale è una realtà solida che funziona e dà risposte concrete.

Una mostra dedicata alla figura di Padre Ambrosoli, all’ospedale e alla scuola di ostetricia di Kalongo in Uganda. Si compone delle immagini che fanno parte dell’archivio storico fotografico della Fondazione e del nuovo reportage realizzato lo scorso luglio a Kalongo dall’agenzia fotografica PhotoAid.

Completano la mostra un video documentario: “Giuseppe. La vita di Padre Giuseppe Ambrosoli”, ideato e realizzato dal giovane regista Filippo Castellano e prodotto da The BigMama, dedicato alla vita di padre Giuseppe; un video reportage prodotto sempre da PhotoAid incentrato sull’eredità che padre Giuseppe ha lasciato con la sua opera a Kalongo.

