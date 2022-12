In attesa della ripresa del campionato di Serie A, appuntamento su Sky con gli incontri amichevoli di calcio. In campo Milan, Inter, Juventus, Lazio, Atalanta, Sassuolo e Napoli.

Appuntamento casalingo per gli azzurri di Luciano Spalletti che affronteranno al Maradona i francesi del Lille mercoledì 21 dicembre alle 20 (la partita sarà disponibile in pay per view).

Torna in campo anche la Juventus, che giovedì 22 dicembre alle 14 ospiterà i croati del Rijeka all’Allianz Stadium (Sky Sport Uno e in streaming su NOW), mentre la Lazio volerà in Spagna per affrontare l’Almeria alle 18.30 (Sky Sport 251 e in streaming su NOW).

Giovedì 29 dicembre alle 17, Sassuolo e Inter si sfideranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia (Sky Sport Uno e in streaming su NOW), mentre alle 19 al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gian Piero Gasperini scenderà in campo con gli olandesi dell’AZ Alkmaar (Sky Sport Football e in streaming su NOW).

Il ciclo di amichevoli si chiuderà il 30 dicembre con Juventus-Standard Liegi alle 14.30 (Sky Sport Uno e in streaming su NOW) e con il Milan che a Eindhoven incontrerà il PSV (Sky Sport Uno e in streaming su NOW).

